محمد أبو العينين يعلن ترشحه على منصب وكيل مجلس النواب

أعلن النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، عن ترشحه على منصب وكيل مجلس النواب، خلال انتخابات وكالة المجلس التي تجرى، خلال الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021، عقب أداء النواب لليمين الدستورية وانتخاب رئيس مجلس النواب.





وحرص كلا من النائبين محمد أبو العينين وأحمد سعد الدين المرشحان للوكالة على التحرك جنبا إلى جنب داخل طرقات المجلس والبهو الفرعوني وذلك على خلفية إعلان كلا منهما ترشحه لوكالة مجلس النواب .





فيما حرص عددا من نواب حزب مستقبل وطن على مرافقة النائبين استعدادا لخوض الانتخابات على مقعد الوكيلين.





وكانت قد افتتحت النائبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب بعبارة بِسْم الله بِسْم الشعب نفتتح الجلسة وبدأت الجلسة بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥ لسنة ٢٠٢١ بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الإنعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني كما تمت تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب وإعلان النتائج.





ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب طريقة انتخاب رئيس المجلس، حيث نصت المادة 12 على: ينتخب المجلس من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.





وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.





ويعلن رئيس الجلسة الافتتاحية انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه. وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.



