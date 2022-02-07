الصحة التونسية: إصابة 3952 شخصا بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن إصابة 3 آلاف و952 شخصًا بفيروس كورونا، ووفاة 17 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت وزارة الصحة -في بيان أمس الأحد- أنه تم إجراء 11 ألفًا و872 تحليلًا مخبريًا، لتسجل التحاليل الإيجابية نسبة 33.29%، موضحة أن عدد المتعافين بلغ 2767 شخصًا، ليصل إجمالي المتعافين 831 ألفًا و91 شخصًا.



وأضافت أنّ إجمالي الوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 26 ألفا و679 شخصا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 944 ألفا و175 شخصا منذ ظهور أول إصابة بكورونا خلال شهر مارس من 2020.



وأشارت إلى تطعيم 3 آلاف 568 شخصا بلقاح فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وذكرت أن إجمالي الذين تم تطعيمهم 6 ملايين و274 ألفا و197 شخصا، حيث تم تطعيم 4 ملايين و623 ألفا و482 شخصا بجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، ومليون و650 ألفا و715 شخصا بجرعة واحدة من لقاح جونسون أو من المصابين سابقا.



وأضافت أن إجمالي الجرعات المقدمة بلغ 12 مليونا و816 آلاف و347 جرعة، داعية المواطنين إلى التسجيل بالمنصة الصحية.