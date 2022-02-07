استعراض فني وفقرات من التراث الفلسطيني بافتتاح ملتقى الصداقة الدولي بجامعة المنصورة

افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم الأثنين، بالصالة المغطاة بالقرية الأوليمبية في الجامعة، فعاليات "ملتقى الصداقة الدولى الأول لشباب الجامعات" الذى تنظمه إدارة ونادى الوافدين بجامعة المنصورة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب واتحاد الطلاب بالجامعة، وذلك فى إطار الاحتفال باليوبيل الذهبى لجامعة المنصورة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وريادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى خلال الفترة ٧-١٠ فبراير الجارى.

بدأت الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها عرض فيلم تسجيلى عن تاريخ جامعة المنصورة ثم طابور عرض وفود الجامعات المشاركة فى الملتقى ثم كلمات لأبرز الحضور.

وأعرب الدكتور أشرف عبد الباسط، عن سعادته باستضافة جامعة المنصورة لهذا الملتقى انطلاقا من عراقة مدينة المنصورة وإسهامها ممثلة فى جامعتها فى الارتقاء بمختلف جوانب الحياة.

ونوه بأن جامعة المنصورة حرصت فى إطار احتفالها باليوبيل الذهبى لها على إبراز دور الجامعة فى عدة محاور منها التعليم والطلاب، الدراسات العليا، التحول الرقمى، خدمة المجتمع وتنمية البيئة مما يسهم فى إبراز دور الجامعة فى بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأثنى على اختيار قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة لعنوان هذا الملتقى الذى يشارك فيه ٥٠٠ طالب من ٢٨ جامعة داخل مصر يمثلون ٣٦ دولة بهدف تعزيز روح التضامن الإنسانى والدفاع عنها نظرا لدور الصداقة بين الشعوب فى تعزيز جهود السلام.

وأشاد بدور نادى وإدارة الوافدين بجامعة المنصورة واتحاد طلاب الجامعة والإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة فى تنظيم فعاليات هذا الملتقى التى تشمل أنشطة وفقرات رياضية وترفيهية متنوعة وندوات ثقافية وفقرات موسيقية وشعرية.

ورحب الدكتور محمد عطية البيومى بالحضور من كافة الجامعات والجنسيات وتمنى لهم إقامة سعيدة بجامعة المنصورة خلال الملتقى.

وألقى الطالب الموريتانى عبد الرحمن المختار والطالبة الفلسطينية ملك يوسف، كلمة الطلاب الوافدين بجامعة المنصورة عبرا خلالها عن دعم الجامعة ذات المكانة المميزة للطلاب من مختلف الجنسيات فى تنمية معارفهم ومهاراتهم.

وفى نهاية الحفل، أدى طلاب كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة استعراض فنى ورياضى، وقدم مجموعة من الطلاب الفلسطينيين فقرات من التراث الشعبى الفلسطينى، وتم عرض فيديو كليب لأغنية الملتقى بمشاركة عدد من الطلاب الوافدين بجامعة المنصورة.

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