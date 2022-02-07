أبرز أعماله الصبر في الملاحات..انتهاء مراسم دفن أحمد يحيى بمقابر الإمام الشافعي

انتهت منذ قليل مراسم دفن المخرج أحمد يحيى، وذلك بمقابر الإمام الشافعي.

تمت صلاة الجنازة علي المخرج في مسجد السيدة نفيسة، وسط تجمع كبير من أقاربه وأصدقائه.

وفاة أحمد يحيى :

أعلن شقيق المخرج أحمد يحيى منذ قليل رحيله تاركا خلفه إرثا كبيرة من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية، التي توقفت منذ أكثر من 11 عاما.

وكتب معتز شقيق المخرج الراحل عبر فيسبوك:" انتقل إلى رحمه الله أخي الأكبر ووالدي الثاني المخرج أحمد يحيي.. الدعاء له بالمغفرة والرحمة.. الدفن بمدافن الأسرة بالإمام الشافعي اليوم".

وكان المخرج أحمد يحيى فنانا كبيرا قدم العديد من الأعمال في الدراما كان آخرها عام 2010، وهو مسلسل “نعم.. مازلت آنسة”، ومن قلبها أعمال شهيرة منها مسلسل البنات والعمدة هانم، وامرأة في شق التعبان، ومسلسل زي القمر.

كما قدم أحمد يحيى للسينما العديد من الأعمال المحفورة في ذاكرة المشاهدين أبرزها فيلم “كراكون في الشارع”، و"انتحار صاحب الشقة"، و"رحلة مشبوهة"، و"حتى لا يطير الدخان"، وغيرها من الأفلام الشهيرة.

لم يحدد شقيق المخرج أحمد يحيى موعد الجنازة، أو مكان العزاء، حتى الآن، فيما سارع العديد من محبي المخرج الراحل لتقديم واجب العزاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفى السطور التالية نستعرض أبرز أعمال المخرج أحمد يحيي :

سمارة الأمير :

الفيلم من بطولة نبيلة عبيد ، وتدور أحداثه حول شلبية الشابة الجميلة خادمة في قصر أحد الباشوات، وترتبط بعلاقة حب مع (علي) سائق الباشا، ويبلغ أحد الخدم الباشا بهذه العلاقة، فيطردهما فيضطر (علي) و(شلبية) للعمل في ملهى (الفرماوي)الليلي، ويعدها (علي) بالزواج. تغير اسمها إلى (سمارة الأمير) وتصبح غنية ومشهورة وتتعدد علاقاتها بعلية القوم ، منهم (مروان أمين) الصحفي، و(مهدي باشا) السياسي المرموق، لكنها ترتبط بـ(عمر عبدالقوي) موظف الضرائب الشريف، وتعتزل الرقص فيحاول (علي) إفساد حياتهما.

الصبر فى الملاحات :

الفيلم من بطولة نبيلة عبيد ، وتدور أحداثه حول كوثر تاجرة مخدرات، تلصق التهمة بخادمتها فيحكم عليها بالسجن المؤبد. تتبنى كوثر ابنة الخادمة وتساعد باقي الأبناء، تكبر الابنة وتعمل بالشرطة وتلتقي مع لص لا تعرف أنه شقيقها.

يا عزيزي كلنا لصوص :

الفيلم من بطولة محمود عبد العزيز ، وتبدأ أحداثه بعدما يتم الحجز على قصر والد مرتضى السلاموني الذي كان وزيرًا، فتتخلى عنه زوجته، مما يدفع مرتضى السلاموني إلى اﻹقامة في المنزل الريفي الذي تملكه عائلته، ويحاول البحث عن عمل لدى عبدالله بهنس، لكنه يطرده، ويقرر مرتضى الانتقام من عبدالله عن طريق التعاون مع ثلاثة لصوص يتزعمهم محروس من أجل سرقة أوراق هامة يملكها عبدالله لكي يبتزه بها.