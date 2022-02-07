أقدم الحدائق النباتية بالعالم| 8 معلومات لاتعرفها عن حديقة الأورمان

حديقة الأورمان

يقام معرض الزهور ال 89 على أرض حديقة الأورمان كل عام ، وأعلنت وزارة الزراعة أنه سيقام المعرض يوم 19 فبراير ويستمر حتى نهاية مارس نظرا للاقبال الشديد الذى يلقاه المعرض .

وخلال السطور التالية نستعرض قصة ونشأة حديقة الأورمان



- حديقة الأورمان من أكبر الحدائق النباتية في العالم .

- تم إنشاؤها عام 1875 م في عهد الخديوي إسماعيل لخدمة أفرع العلوم التي ترتبط بالنباتات المختلفة الموزعة حسب العائلات النباتية.

- تضم الحديقة البركة المائية المنزرعة بالنباتات المائية والنصف مائية، فضلا عن حديقة الورد

- تضم الحديقة الصوبة الزجاجية، والتي تستخدم في إكثار النباتات بالحديقة و تربيتها للزراعة داخل الحديقة أو بيعها للجمهور بأسعار رمزية



- سعر التذكرة رمزى بالنسبة لجمال الحديقة ، ويبلغ سعرها 5 جنيها .

- تشمل حديقة الأورمان 1200 نوع نباتي تضمه الحديقة ومجموعة نادرة من الأشجار والنخيل.

- تضم الحديقة 7 اقسام رئيسية "المعشبة النباتية" لخدمة أغراض البحث العلمي ، وتقع على مساحة حوالى 28 فدانا.

- تقع على مساحة حوالى 28 فدانا.

