عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حديقة الأورمان

أقدم الحدائق النباتية بالعالم| 8 معلومات لاتعرفها عن حديقة الأورمان

حديقة الأورمان
حديقة الأورمان

يقام معرض الزهور ال 89 على أرض حديقة الأورمان كل عام ، وأعلنت وزارة الزراعة أنه سيقام المعرض يوم 19 فبراير ويستمر حتى نهاية مارس نظرا للاقبال الشديد الذى يلقاه المعرض .

وخلال السطور التالية نستعرض قصة ونشأة حديقة الأورمان 
 

- حديقة الأورمان من أكبر الحدائق النباتية في العالم .

-  تم إنشاؤها عام 1875 م في عهد الخديوي إسماعيل لخدمة أفرع العلوم التي ترتبط بالنباتات المختلفة الموزعة حسب العائلات النباتية.

- تضم الحديقة  البركة المائية المنزرعة بالنباتات المائية والنصف مائية، فضلا عن حديقة الورد 

- تضم الحديقة الصوبة الزجاجية، والتي تستخدم في إكثار النباتات بالحديقة و تربيتها للزراعة داخل الحديقة أو بيعها للجمهور بأسعار رمزية
 

- سعر التذكرة رمزى بالنسبة لجمال الحديقة ، ويبلغ سعرها 5 جنيها .

- تشمل حديقة الأورمان  1200 نوع نباتي تضمه الحديقة ومجموعة نادرة من الأشجار والنخيل.

-  تضم الحديقة 7 اقسام رئيسية "المعشبة النباتية" لخدمة أغراض البحث العلمي ، وتقع على مساحة حوالى 28 فدانا.

- تقع على مساحة حوالى 28 فدانا.
 

حديقة الأورمان الأورمان الزراعة معرض الزهور

ترشيحاتنا

موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم.. قناة مفتوحة تعلن إذاعتهما

رئيس الوزراء يشدد على توافر السلع الاستراتيجية واستعدادات استقبال شهر رمضان

هل شقق الإيجار عليها زكاة وكم مقدارها؟.. الإفتاء تجيب

لردع روسيا.. ألمانيا تعزز وجودها العسكري في ليتوانيا

إعلان حرب.. الجيش الروسي يتحرك باتجاه أوكرانيا

الدولار يواصل الاستقرار بالبنوك في ختام تعاملات اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس السنغال يصدر قرارات تاريخية بعد التتويج بكأس الأمم الأفريقية

بيان رسمى خلال ساعات بعد تشريح جثة ريان لمعرفة سبب الوفاة.. تفاصيل

نطق كلمة واحدة قبل الوفاة.. لماذا تم تشريح جثة الطفل ريان ؟

لحظة وصول جثمان الطفل ريان لأداء صلاة الجنازة

ميتا فيرس تعتذر لفتاة تعرضت لاغتصاب من 3 شخصيات على موقعها |تفاصيل

قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في تصفيات المونديال الشهر المقبل

48 ساعة .. الأرصاد : ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة والقاهرة تسجل 22

الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاعبو الأهلي يودعون أسرهم أمام مطار القاهرة قبل السفر إلى الإمارات.. صور

بعد خطفه الأنظار فى البحث عن علا ..هل أحمد نجل طارق نور؟

كنتوا رجالة وشرفتونا.. رسائل تحفيزية لمنتخب مصر.. وكأس العالم حلم المصريين

مواجهة مثيرة تجمع الصديقين بلقاء مصر والسنغال..ماذا يحمل صلاح وماني في جعبتيهما؟

فيديو

محمد رمضان يطرح أغنية “باى باى ثانوية”.. فيديو

بتر ساقه.. تهديدات جديدة لأسرة الطفل فواز القطيفان

طلق كريمة مختار لسبب غريب .. معلومات لأول مرة عن نور الدمرداش

إدعيلها .. شاهد رد مبروك عطية على رجل تسبب في وفاة والدته

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

اﻟﻤﺰﻳﺪ