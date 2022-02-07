ضبط شخص أثناء التنقيب عن الآثار في أسيوط

تمكن ضباط مباحث قسم أول أسيوط من ضبط شخص أثناء قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل منزله بشارع ابوسعدة بحي غرب مدينة أسيوط.



تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالحادث.



انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث قسم أول أسيوط ومحمد بشير رئيس حي غرب أسيوط واحمد ثابت نائب رئيس الحي وتبين من المعاينة الأولية وجود حفرة قطرها 1,5 وعمق 12 مترًا بالطابق الأرضي بأحد العقارات بشارع أبوسعدة بحي غرب مدينة أسيوط.



تم التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة في الحفر، وجاري تحرير محضر بالواقعة.