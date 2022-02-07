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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محاكاة على أرض الواقع استعداداً لتدشين حملة تطعيم لقاحات كورونا في المنوفية

وكيل صحة المنوفية
وكيل صحة المنوفية

أجرى الدكتور فيصل محمود جودة وكيل صحة المنوفية محاكاة على أرض الواقع بالحضر والريف بمركز الباجور استعداداً لتدشين الحملة الموسعة الخاصة بلقاحات كورونا غداً الثلاثاء الموافق ٨ فبراير والتي ستستمر حتى ٢٤ فبراير الجاري تحت شعار (لا انتظار لا زحام) .

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان ، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، وبتوجيهات من الأستاذ الدكتور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية،  وبحضور فريق إشراف الوزارة ، الدكتور منيع زايد ، والدكتور ياسر قنديل، والدكتورة آمال العربي مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية ، لمتابعة دور الرائدات الريفيات بالقرى أثناء المحاكاة و دكتورة رباب الصيفي مدير الإدارة الطبية بالباجور وقيادات الطب الوقائي ومسئولي مراكز اللقاح بالإدارة.

جدير بالذكر أن الهدف الرئيسي من تلك المحاكاة على أرض الواقع هو الوقوف على أهم التحديات التي قد تواجه تدشين الحملة غداً ضماناً لنجاحها ، هذا و قد تلاحظ وجود إقبال كبير من المواطنين وسط دعم وتضافر جهود ممثلي المجتمع المدني بالباجور إيمانا من اعتقاد المنظومة الصحية بالمنوفية الراسخ بضرورة وأهمية التواصل المجتمعي ومن خلال اليقين الراسخ بدورهم  البنَّاء والأساسي في رسم خريطة العمل بالمنظومة الصحية.

 

اخبار المحافظات محافظة المنوفية تطعيم كورونا لقاح كورونا المنوفية

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