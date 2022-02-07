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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصدر بالأهلي يكشف أسباب عدم سفر الدوليين للإمارات بطائرة خاصة

صدى البلد

كشف مصدر بالنادي الاهلي عن أن الجهاز الاداري للمنتخب الوطني هو السبب الاساسي  وراء تأخر  لاعبي الفريق الدوليين في  الانضمام لبعثة الفريق بالامارات .

 

وقال المصدر ان الاهلي أجرى  محاولات مكثفة في هذا الصدد من أجل ارسال طائرة خاصة لنقل لاعبيه الدوليين من الكاميرون الي الامارات مباشرة دون الحاجه للعودة الي القاهرة ولكن تعذر الحصول علي الموافقات اللازمة لارسال الطائرة بسبب ضيق الوقت، فضلا عن صعوبة الاجراءات المتبعة في هذا الشأن، ومن ثم لم يكن هناك بديلا من عودة لاعبي الفريق الدوليين الي القاهرة مع بعثه المتتخب ثم استقلال الطائرة المتوجهة الي الامارات.
 

وأضاف  أن مسؤولي المنتخب تسببوا في تأخر وصول اللاعبين  الدوليين الي  القاهرة ، حيث تم  الاتفاق مع وائل جمعة مدير المنتخب على وصول اللاعبين في العاشرة والنصف صباحا ثم السفر مباشرة إلى الإمارات، إلا أن المنتخب لم يلتزم بالموعد ووصلت طائرته من الكاميرون في الثانية عشرة والنصف ظهرا، مما اضطر لاعبي الفريق الدوليين للانتظار إلى الرابعة عصرا في المطار للسفر الي الامارات .

وأكد المصدر علي أن الاهلي بذل كل ما في وسعه من أجل سرعة التحاق لاعبيه الدوليين بالبعثة في الإمارات ولكن عدم التزام مسئولي المنتخب الوطني بالموعد المتفق عليه تسبب في تأخر انضمامهم.
 

النادي الأهلي طائرة خاصة وائل جمعة الامارات الكاميرون

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