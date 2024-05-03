محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمحيط محطة مترو جامعة الدول العربية.. صور

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة محيط محطة مترو الانفاق بجامعة الدول الكائنة بمنطقة المهندسين والتابعة للجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمشروع مترو الانفاق .

حرص المحافظ على متابعه أعمال التطوير الجارية بمحيط المحطة بما يتوائم مع ذلك المشروع والإنجاز الضخم والمقرر افتتاحها خلال الفترة المقبلة لخدمة مواطني الجيزة .

حيث عاين المحافظ نسب التنفيذ لأعمال التنسيق الشامل للطريق والتي تضم انشاء أرصفة للمشاة ومواقع الدوران للطريق ومساحات خضراء ورصف طبقة الطريق لتيسير وتسهيل الحركة المرورية .



وتفقد المحافظ حالة النظافة بعدداً من الطرق والمحاور المرورية بنطاق أحياء الدقي والعجوزة وجنوب الجيزة والعمرانية.



رافق المحافظ خلال الجولة ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش و ياسر سامي رئيس حي العجوزة وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي .

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