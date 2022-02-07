الإجراءات النهائية بعد القبول بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات حول إجراءات القبول النهائي بالجامعات بعد القبول بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، أنه يتم مراجعة أوراق الطالب بعد قبوله بمكتب التنسيق، من خلال إدارة شئون التعليم والطلاب بالجامعة لمعرفة إمكانية قبول كل طالب علي الرغبة التي اختارها، وفي حالة مخالفة أوراق الطالب للشروط المعلنة، يلغى ترشيح الطالب، ويكون هناك مكان شاغر في البرنامج المرشح عليه.



وأوضح المصدر أنه عند تقدم الطلاب للجامعات تتوافر خدمة إضافية في الإرشاد الأكاديمي المبكر، من خلال لقاء مع كل طالب يتم قبوله، للتأكد من قدرته على التوافق مع البرنامج المرشح له، مشيرا إلى أن الطالب يسدد 25% من قيمة المصروفات الدراسية للبرنامج المرشح له، كما يجرى الكشف الطبي في إحدى المستشفيات والمراكز التي تعلن عنها الجامعة.

وتابع: يقوم الطالب بعد ذلك باستخراج كارنيه الجامعة، ويصبح ملتحقا بها، كما يتم عقد اختبار لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية، وبناء على نتيجة الاختبار يكون للجامعة فرض بعض مقررات اللغة الإنجليزية ولا يجوز للطالب الاعتراض على ذلك، ويقوم بمقابلة المرشد الأكاديمي للاتفاق على خطة الدراسة للطالب وتحديد المقررات التي سيقوم بتسجيلها في الفصل الدراسي الأول".



واستطرد: "يتم سداد باقي مصروفات الفصل الدراسي الأول قبل بدء الدراسة بأسبوعين على الأقل ليكون تسجيله بالمقررات قائما".

وتنطلق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية بعد غدا الأربعاء، بعد أن ظهرت نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية قبل الفصل الدراسي الثاني، حيث انطلقت المرحلة الأولى يوم السبت الماضي، ويمكن الاطلاع على النتائج عبر هذا الرابط

https://www.cpnu-admission.edu.eg/

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التسجيل بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية حتي الساعة الثامنة السبت 5/2/2022 ، موضحة أنه متاح تسجيل رغبة واحدة فقط للمرحلة واذا لم تتحقق يمكن المحاولة في المراحل اللاحقة.

واشارت إلى أن الجدول الزمني يشمل 5 مراحل وهم:

المرحلة الأولى: السبت 5/2/2022.

المرحلة الثانية: الاربعاء 9/2/2022.

المرحلة الثالثة: الاحد 13/2/2022.

المرحلة الرابعة: الخميس 17/2/2022.

المرحلة الخامسة: الاثنين 21/2/2022.