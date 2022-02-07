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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين وماكرون يختتمان محادثات استمرت 5 ساعات بشأن أوكرانيا

صدى البلد

اختتم الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون محادثاتهما في العاصمة الروسية موسكو بشأن الأزمة مع أوكرانيا.

وحسب "روسيا اليوم"، استمرت المحادثات بين ماكرون وبوتين إلى نحو 5 ساعات، فيما من المقرر أن يعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا.

وناقش الرئيسان الوضع حول أوكرانيا والمقترحات الروسية بشأن ضمانات الأمن في أوروبا.

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مستهل لقاء مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في الكرملين، اليوم الاثنين، أن لروسيا وفرنسا مباعث قلق مشتركة في مجال الأمن.

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشاد بالجهود الفرنسية بقيادة إيمانويل ماكرون في حل الأزمة الأمنية لأوروبا.

فيما أعرب ماكرون عن أمله في أن يتجنب الأطراف سيناريو الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وجاء ذلك بالتزامن مع زيارة المستشار الألماني أولاف شولتز إلى البيت الأبيض، حيث استقبله الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أكد أن البلدان متحدتان وتعملان بشكل متناسب في مواجهة العدوان الروسي على أوكرانيا.

بوتين ماكرون أوكرانيا روسيا موسكو

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