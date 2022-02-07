أبو جبل عن إصراره استكمال مباراة كوت يفوار: كنت خايف أحمل على محمد صبحي

قال محمد أبوجبل حارس مرمي المنتخب المصري، إن صغر سن محمد صبحي كان سبب عدم خروجي من أمام المغرب بعد تعرضي للإصابة.

وأضاف خلال استضافته في برنامج الحكاية للإعلامي عمرو أديب المذاع على قناة “mbc مصر " أن محمد صبحي هو حارس مرمي كبير وجيد وقدامه العمر طويل ويوصل لمكانة كبيرة وفي نفس التوقيت أن كنت حاسس اني قادر أكمل رغم إصابتي ومكنش ينفع اجازف بيه.



وأوضح ابوجبل " أن في الوقت الإضافي المدرب قالي غير قولتله لأ مش هغير وربنا منعم عليا بنعمة التحمل القوة والشجاعة، وأني اتحط في موقف زي ده مع منتخب مصر مسؤولية كبيرة ".

