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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتقوا الله.. الأعلى للإعلام يحذر: غير مسموح بالهجوم على المنتخب القومي.. فيديو

كرم جبر
كرم جبر

طالب الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الوقوف وراء المنتخب المصري، قائلا: "يجب الوقوف خلف المنتخب المصري وندعمه".

 

وأضاف "كرم جبر"، في حواره مع الإعلامي "عمرو خليل"، في برنامج "من مصر"، المذاع على عبر فضائية "سي بي سي"، :"المهم أن نحافظ على هذا الفريق بالدعم الكبير"، لافتا: "هناك بعض البرامج والنقاد لا تنتهج هذا النهج".


وأشار: "الانتقاد مسموح به، لكن لا تسخر من الفريق ولا تحبط العزيمة"، منوها بأنه يجب الحفاظ على الروح المعنوية ولا نسخر من أحد ولا نعمل على إشعال الفتن بين الجمهور".


وأوضح: "هناك لجان رصد ترصد المخالفات في البرامج الرياضية، والجميع يشجع هذا"، مردفا: "أرجو من الإعلام والرامج الرياضية والنقاد الوقوف أمام الفريق خلال الفترة المقبلة وندعهم، والنقد مباح لكن يجب أن يكون بطريقة تحافظ على كرامة وكبرياء الفريق والمدرب".

 

وأكد: "غير مسموح الهجوم على الفريق القومي لأنه يمثل مصر والمصريين"، موضحا: "فريق رفع رأسنا ولأول مرة منذ عام 2010 يكون لدينا منتخب بهذه القيمة"، متابعا: "اتقوا في الفريق والجمهور".
 

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