المصري للشئون الأفريقية: زيارة رئيس جيبوتي لمصر لها أهمية إستراتيجية كبيرة.. فيديو

علق السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، على لقاء الرئيس السيسي ونظيره الجيبوتي.



وقال "حليمة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "لقاء مهم في سلسلة من اللقاءات التي تتم بين الرئيسين"، لافتا: "تم بحث جميع الملفات التي تهم البلدين خلال اللقاء".



وأوضح: "الرئيس السيسي بحث مع نظيره الجيبوتي ملف سد النهضة وأمن منطقة البحر الأحمر، فضلا عن البعثات الجيبوتية التي تبعث من جيبوتي إلى القاهرة للدراسة في الأزهر الشريف".



وأشار السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية: "زيارة رئيس جيبوتي لمصر لها أهمية استراتيجية كبيرة"، موضحا: "تم التطرق خلال اللقاء إلى قضية سد النهضة".