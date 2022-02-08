التعليم: الجامعات المصرية قدمت أكثر من 39 ألف بحث علمي حتى الآن

قال ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي، إن الجامعات المصرية نجحت خلال 10 سنوات في زيادة عدد الأبحاث العلمية المقدمة بشكل كبير، حيث قدمت الجامعات المصرية أكثر من 39 ألف بحث علمي حتى الآن.



وأضاف "ياسر رفعت" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن معامل الاستشهاد الخاص بالأبحاث المصرية في العالم ارتفع بنسبة 48%، كما أننا نجحنا خلال العام الحالي في تحقيق المركز الـ 53 في مؤشر المعرفة الدولي وقفز 19 مركزا.



واسترسل: مصر تحسنت 11 مركزا في المؤشر العالمي للابتكار لتصل إلى المركز 94 ، منوها بأن الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تهتم بـ تهيئة بيئة مشجعة ومحفزة للابتكار، دعم وتوطين التكنولوجيا.



وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ساهمت في تطوير الباحثين من خلال توفير دورات تدريبية واختيار أفضل الدوريات العلمية لنشر الأبحاث العلمية الخاصة بنا.

ولفت إلى أن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار قامت بعقد اتفاقيات مع أفضل دور النشر الداعمة للنشر الحر، وذلك لتخفيف تكاليف نشر الأبحاث.





وأشاد بنجاح مصر في مجال الأبحاث الإكلينيكية، حيث نجحنا في إجراء أكثر من 254 تجربة إكلينيكية، منوها بأن المركز القومي للبحوث يجري حاليا التجارب الإكلينيكية الخاصة باللقاح المصري الخاص بفيروس كورونا، ونحن فخورين بهذا الأداء .





