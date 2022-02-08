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مستشار الرئيس للصحة: وجود متحوري أوميكرون ودلتا معا سبب زيادة إصابات كورونا

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إننا الآن نشهد فترة من تلاحم الموجة الرابعة من كورونا وزيادة أعداد الإصابات، وهذا الأمر منذ فترة نتيجة لوجود المتحور الجديد أوميكرون مع متحور دلتا.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي ام سي"، أن هناك تصاعدا فى أعداد إصابات كورونا تلك الفترة، موضحا أنه فى تلك الموجات أو المتحورات الجديدة يحدث تصاعد مستمر فى عدد الحالات حتي يصل إلى عدد ثابت فى عدة أيام ثم يبدأ الانخفاض، إلا أننا ما زلنا فى تلك الزيادة.

وأشار إلى أن فيروس كورونا ومتحوراته يشهد بعض الخصائص العلمية والطبية على أرض الواقع، حيث يظل الفيروس لفترة في حالة تحور مستمر للهروب من مقاومة الجسم له، لافتا إلى أن منظومة التطعيمات زادت كثيرا وغطت عددا كبيرا من السكان، كما أن هناك تدفقا للقاحات كورونا.  

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن اكتساب الجسم مناعة طبيعية أو مناعة نتيجة الإصابة أو نتيجة تناول اللقاحات يساهم في تحور الفيروس للتهرب من هذه المقاومة.

ونوه  إلى أننا نشهد حاليا سرعة في انتشار الفيروس بين عدد أكبر من المواطنين، حيث يصيب 14-17 حالة، وهذا يعني زيادة الإصابات، ورغم أن معظمها بسيطة وتعالج منزليا ولا تحمل مشاكل على الجهاز التنفسي السفلي والرئتين، لكن ما زال هناك نسبة مئوية قليلة قد تحتاج لدخول المستشفيات والرعاية المركزة والتنفس الصناعي.

و شدد على ضرورة قيام الإعلام بالتوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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