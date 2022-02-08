لماذا أعلنت أمريكا عن إرسال مقاتلات إف-22 الخارقة لدعم الإمارات؟

عبر قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، اليوم الثلاثاء، عن أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الإمارات عسكريًا ، رغم قدرة الإمارات على التصدي لأي عدوان وقوتها العسكرية، لكن هذا ما يجب مع الحلفاء.

وذكر ماكنزي إن المدمرة الصاروخية "يو إس إس كول" ستقوم بدوريات في مياه الإمارات.

أوضح ماكنزي، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات، أن الولايات المتحدة سارعت لدعم صديقتها الإمارات بعد الهجمات الصاروخية الأخيرة، قائلا: "أرسلنا المدمرة الصاروخية الموجهة "USS Cole" التي تتمتع بقدرات دفاعية كبيرة ضد الصواريخ الباليستية، وستقوم بدوريات في مياه الإمارات، والعمل عن كثب مع الجانب الإماراتي لحماية الدولة".

وأضاف: "كما سنرسل إلى الإمارات سربا من مقاتلات إف - 22 المتطورة بعد أسبوع من الآن، وهي من أفضل مقاتلات التفوق الجوي في العالم".





وأكد الجنرال كينيث ماكنزي، أن النظام الدفاعي الإماراتي كان فعالاً في التصدي للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها الإمارات، وأن الولايات المتحدة ستدعم دولة الإمارات لتحسين نظامها الدفاعي وتعزيز قدراته.

وقال الجنرال ماكنزي في حوار مع وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية: «إن الولايات المتحدة تتعاون مع الإمارات ومع الشركاء الإقليميين والدوليين لتطوير حلول أكثر فعالية لإيقاف الهجمات باستخدام الطائرات بدون طيار».

وأضاف: «يسعدنا أن نرى الاستخدام الفعال لنظام الدفاع المضاد للصواريخ «ثاد»في الإمارات، وأعلم أن ذلك يطمئن الجميع في دولة الإمارات وسوف نستمر في التعاون مع الإمارات لتطوير أنظمة دفاعية أكثر فعالية في المستقبل».

ماكنزي

ذكر الجنرال ماكنزي - الذي يشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط «نحن نعمل مع شركائنا في المنطقة ومع شركات تطوير التقنيات الدفاعية في الولايات المتحدة لتطوير حلول من شأنها أن تتعامل مع الطائرات بدون طيار قبل أن يتم إطلاقها، ويهدف هذا النظام إلى اكتشاف الطائرات بدون طيار والتعامل معها قبل إطلاقها».

وأكد أن زيارته الحالية إلى دولة الإمارات تأتي في سياق تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع الإمارات، والتأكيد على استمرار دعمها من جانب الولايات المتحدة الأميركية.

وقال الجنرال ماكينزي: «على الرغم من أن الهجمات على الإمارات العربية المتحدة مقلقة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة، إلا أن دولة الإمارات لديها أحد أكثر الجيوش احترافية في المنطقة، وأعتقد أن الإمارات مكان آمن للغاية».

ويقول محللون من صحف أمريكية إن دعم الإمارات يأتي كون الدولة العربية دولة حليفة، علاوة على التأكيد على إن واشنطن لا تتخلى عن حلفائها خاصة وأن الإمارات والدول العربية والخليجية بالقرب من إيران التي لم تتخلى بعد عن سياستها في تصدير الفكر الخميني إلى المنطقة والتوسع على حساب الغير.

وتعد المقاتلة إف- 22 رابتور F-22 أول طائرة مقاتلة من الجيل الخامس يتم تصنيعها على الإطلاق، فهي تجمع بين التسلل الشديد والقدرة الفائقة على المناورة، ويمكنها تنفيذ مناورات جوية مثيرة، واستشعار التهديدات القادمة على مسافات لا تصدق، والطيران دون أن تكتشفها الطائرات القديمة.