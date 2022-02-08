اليوم.. موانئ بورسعيد تسجل دخول وخروج 21 سفينة

أستقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة RANI وجنسيتها كاميرون ويبلغ طولها 73 متر والغاطس 5.4 متر وذلك لتفريغ 1327 طن رخام بالميناء .

وسجلت موانئ بورسعيد دخول وخروج 21 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين . بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة . كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بموانئ بورسعيد لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .