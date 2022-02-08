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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. موانئ بورسعيد تسجل دخول وخروج 21 سفينة

اليوم موانئ بورسعيد
اليوم موانئ بورسعيد تسجل دخول وخروج 21 سفينة

أستقبل ميناء غرب بورسعيد  السفينة   RANI وجنسيتها كاميرون  ويبلغ طولها 73 متر والغاطس 5.4 متر وذلك لتفريغ 1327 طن رخام بالميناء .  

وسجلت موانئ  بورسعيد دخول وخروج 21 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين  حاويات وخروج  سفينتين ومتواجد على الأرصفة 3 سفن  ومن المنتظر دخول سفينتين   . بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة  . كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة  ومن المنتظر دخول 3 سفن  .

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وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بموانئ بورسعيد  لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ  على الأرصفة .

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