ألقاك في جنة الرحمن .. شمس البارودي تنعى شقيقها الراحل

نعت الفنانة شمس البارودى شقيقها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” .

وكتبت شمس البارودي :" رحمة الله عليك ياتقي يانقي ياذاكر الله كثيرة ياعابد الله حبا وطاعه ياواحة الحب والأمان لأبنائك وشقيقاتك ".

وأضافت شمي البارودي :ذهبت الرحمن الدنيا والآخرة فاللهم السلام والأمان لروحك الطيبة و ثبتك المولى حبيبك على شهادة التوحيد في مرقدك بعد نطقك لها قبل تركك لوعاء الدنیا جسمانك الذي أرهقه هذا الفيروس اللعين ".

وتابعت شمس البارودى : إلى اللقاء يا حبيبي في جنة الرحمن وصحبة خير الأنام صلی الله عليه وسلم ياIIIIIIIارب".

وفاة شقيق شمس البارودى

أعلنت الفنانه المعتزلة شمس البارودي ، وفاة شقيقها محمد تيسير جميل البارودي، ونسيب الفنان الكبير حسن يوسف.



وكتب شمس البارودى عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" : "البقاء لله إنا لله وإن إليه راجعون استرد الله وديعته توفي أخي محمد تيسير جميل البارودي"