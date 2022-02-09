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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ألقاك في جنة الرحمن .. شمس البارودي تنعى شقيقها الراحل

صدى البلد

نعت الفنانة شمس البارودى شقيقها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” .

وكتبت شمس البارودي :" رحمة الله عليك ياتقي يانقي ياذاكر الله كثيرة ياعابد الله حبا وطاعه ياواحة الحب والأمان لأبنائك وشقيقاتك ".

وأضافت شمي البارودي :ذهبت الرحمن الدنيا والآخرة فاللهم السلام والأمان لروحك الطيبة و ثبتك المولى حبيبك على شهادة التوحيد في مرقدك بعد نطقك لها قبل تركك لوعاء الدنیا جسمانك الذي أرهقه هذا الفيروس اللعين ".

وتابعت شمس البارودى : إلى اللقاء يا حبيبي في جنة الرحمن وصحبة خير الأنام صلی الله عليه وسلم ياIIIIIIIارب".

وفاة شقيق شمس البارودى

أعلنت الفنانه المعتزلة شمس البارودي ، وفاة شقيقها محمد تيسير جميل البارودي،  ونسيب الفنان الكبير حسن يوسف.


وكتب شمس البارودى عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" : "البقاء لله إنا لله وإن إليه راجعون استرد الله وديعته توفي أخي محمد تيسير جميل البارودي"

الفنانة شمس البارودي الفنان الكبير حسن يوسف شمس البارودي حسن يوسف الفنانة المعتزلة شمس البارودى

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