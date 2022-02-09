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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتشال جثث 7 جنود من الجيش الهندي بعد انهيار ثلجي أودي بحياتهم

الهند.. انهيار ثلجي
الهند.. انهيار ثلجي يودي بحياة 7 جنود

انتشلت فرق الإنقاذ في الهند جثث 7 جنود من الجيش الهندي طمرهم انهيار ثلجي، أثناء قيامهم بدورية في منطقة حدودية نائية متنازع عليها مع الصين، بحسب ما أعلنت نيودلهي.

وكان الجنود في عداد فرقة أكبر منتشرة بولاية أروناشال براديش، عندما علقوا على ارتفاع 4 آلاف و400 متر في منطقة شهدت تساقطاً كثيفاً للثلوج في الأيام التي سبقت وقوع الكارثة الأحد.

ولم يتم العثور على أي ناج خلال يومين من عمليات البحث التي جرت في أحوال جوية سيئة، حسب وكالة "فرانس برس".

وقال اللفتنانت كولونيل هارش وردان باندي، المتحدث باسم الجيش الهندي في بيان "مع الأسف ورغم جهود الجميع، تأكدت وفاة الجنود السبعة".

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وكثيراً ما تنازعت الصين والهند السيادة على الحدود الشاسعة بينهما، بل خاضتا حرباً وجيزة في أروناشال براديش في 1962، حيث تطالب بكين بمعظم مساحة الولاية التي تطلق عليها "جنوب التيبت".

وتصاعد التوتر في 2020 بعد اشتباك دام بالأيدي والحجارة والقضبان الحديدية بين جنود الدولتين الآسيويتين في منطقة لداخ شمال الهند.

ومنذ هذا الوقت، فشلت جولات محادثات عدة في خفض التصعيد، وقام الجانبان بتعزيز المنطقة بعتاد عسكري وآلاف الجنود الإضافيين.

الهند انهيار ثلجي الجيش الهندي جنود هنود هنود نيودلهي

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