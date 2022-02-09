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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتفادي الإغلاق الحكومي

النواب الأمريكي يقر
النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتفادي الإغلاق الحكومي

أقر مجلس النواب الأمريكي، تشريعاً لتمويل الوكالات الحكومية الاتحادية حتى 11 مارس وتجنب الإغلاق الفوضوي، عندما ينتهي أمد التمويل الحالي عند منتصف ليل 18 فبراير.

وصوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 272 مقابل 162 لصالح الإجراء المؤقت الذي يمنح المفاوضين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ 3 أسابيع إضافية للتوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون تمويل لمدة عام كامل.

وتنتهي صلاحية قانون الإنفاق المعمول به حاليا في 18فبراير، وحال عدم اتخاذ أي إجراء لن يكون بالإمكان دفع أجور مئات الآلاف من موظفي الحكومة.

وحسب وكالة "رويترز" هذا ثالث إجراء مؤقت منذ بداية السنة المالية في أول أكتوبر الماضي.

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ويتعين أن يقر التشريع مجلس الشيوخ قبل إرساله إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه كي يصبح قانوناً.

ومن المتوقع أن يعطي مجلس الشيوخ لاحقا الضوء الأخضر لهذا لتشريع، حتى يصبح بالإمكان مواصلة تمويل الوكالات الحكومية الفدرالية حتى 11 مارس.

وتعطي هذه المهلة أعضاء الكونجرس المزيد من الوقت للتوصل الى اتفاق على حزمة إنفاق طويلة الأمد تغطي بقية السنة المالية.

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