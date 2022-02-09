داليا أيمن عن "سكن كريم": حلم وهدف اتحول لواقع | فيديو

قالت الإعلامية داليا أيمن ، إن "سكن كريم" هو سكن لكل المصريين وهو ليس مجرد شعار ولكن هو حلم وهدف اتحول لواقع ، متابعة إن ملف تطوير المناطق العشوائية وتوفير وحدات سكنية لكل فئات المجتمع شهد على مدار السنوات الأخيرة إنجازا غير مسبوق .



وأضافت داليا أيمن خلال تقديمها برنامج " صباح البلد " والمُذاع على فضائية " صدى البلد "، أن الوحدات السكنية كاملة المرافق وذلك لتحقيق الحياة الكريمة لكل أبناء الوطن ، لافتة إلى أن الأمس الإسكان أعلنت كراسة شروط حجز مشروع سكن مصر في 9 مدن جديدة .



وتابعت ، أن الكراسة تتضمن الشروط المالية والعقارية الخاصة بحجز الوحدات السكنية الموجودة في دار مصر ، مؤكدة أن الدولة دائمًا تسعى لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين .



