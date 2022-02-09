لا تنخدعوا بالشمس.. ماذا يخبئ طقس الخميس والجمعة للمصريين ؟

على مدار الأسبوع الفائت، شهدت مصر حالة من الاستقرار على مستوى الطقس وارتفاع نسبي في درجات الحرارة على كافة انحاء الجمهورية، بعد موجة عاصفة من الطقس السيء وتساقط الامطار الثلجية على أنحاء متفرقة من البلاد أبرزها مطروح والإسكندرية والبحيرة وسانت كاترين.

عودة للطوارئ الخميس والجمعة

"لا تنخدعوا".. الرسالة التي وجهتها هيئة الأرصاد المصرية، وخبراء الأرصاد، بعد سطوع الشمس الدافئة معظم فترات النهار على المدن المصرية، وشعور المواطنين بالتحرر في الحركة والخروج، والسير على الطرق السريعة، واستئناف حركة الملاحة البحرية والصيد في المحافظات الساحلية.

واستغنت كافة المحافظات المصرية عن إجراءاتاها التدبيرية وحالة الطوارئ التي كانت فرضتها قبل اسبوع بعد تحسن الاحوال الجوية، لكنها بدءً من اليوم اعادتها مرة أخرى تحسبًا لطقس الخميس والجمعة.

طقس اليوم الأربعاء.. بداية غير مستقرة

بحسب تقارير الأرصاد، يشهد طقس اليوم الأربعاء انخفاضًا نسبيَا في درجات الحرارة التي تسجل في المتوسط 18 درجة مئوية مقارنة بـ 23 درجة امس الثلاثاء.

ويكون الطقس مائل للدفء نهارًا على محافظات القاهرة والوجه البحري، دافئ في الصعيد، بينما تشتد البرودة ليلًا على معظم الأنحاء.

وأوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم يشهد تغيراً للكتل الهوائية الشمالية الغربية القادمة من جنوب أوروبا مع وجود منخفض جوى على البحر المتوسط سيعمل على انخفاضات في درجات الحرارة .

وقالت في مداخلة تلفزيونية إن سرعات للرياح تصل 50 كم فى الساعة، وهناك اضطرابًا بحركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج 5 أمتار على البحر المتوسط بالتزامن مع سقوط الأمطار المتوسطة على السواحل الشمالية للبلاد والوجه البحرى وتصل القاهرة وتستمر حتى غداً الخميس.

طقس الخميس

وتشير هيئة الارصاد الجوية بحسب توقعاتها غلى انخافضات متوالية في درجة الحرارة يومي الخميس والجمعة حيث تقل بمتوسط درجتين أو أكثر يوم الخميس غدًا لتصل الى 16 درجة، مع فرص تساقط الامطار.

وتزيد فرص تساقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة متوقعة بنسبة 30 إلى 40 % على السواحل الشمالية والوجه البحري، مع نشاط رياح على مناطق من االسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

طقس الجمعة

ويتماثل طقس يومي الجمعة والسبت مع الظواهر الجوية يوم الخميس، مع شبورة مائية من 4 - 8 صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.