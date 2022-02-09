انخفاض 5 درجات وسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء

كشفت منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن حالة الطقس والظواهر الجوية اليوم الأربعاء على القاهرة ومحافظات الجمهورية.



وأوضحت منار غانم ، خلال مداخة هاتفية عبر برنامج "هذا الصباح" والمُذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن طقس اليوم الأربعاء من المقرر ان يشهد انخفاضاً بدرجات الحرارة بمعدل 5 درجات لتسجل 18 درجة مئوية مقارنة بأمس الثلاثاء .



ونوهت منار غانم بأن الطقس يشهد تغيراً للكتل الهوائية الشمالية الغربية القادمة من جنوب أوروبا مع وجود منخفض جوى على البحر المتوسط سيعمل على انخفاضات بدرجات الحرارة .

وأكدت منار غانم ، أن الطقس خلال فترة النهار مائل للدفئ على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري محافظات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ودافئ أيضًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار مع وجود سرعات للرياح تصل 50 كم فى الساعة .



وأضافت منار غانم ، أن هناك اضطرابًا بحركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج 5 أمتار على البحر المتوسط بالتزامن مع سقوط الأمطار المتوسطة على السواحل الشمالية للبلاد والوجه البحرى وتصل القاهرة وتستمر حتى غداً الخميس .