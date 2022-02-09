سقوط أمطار واضطراب بحركة الملاحة..الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ48 ساعة القادمة..فيديو

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد بعض التغيرات في الأحوال الجوية أهمها : انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مقارنة باليوم ،حيث ستصل العظمى غدًا لـ 17 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والخميس ستصل لـ 16 درجة مئوية.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن حركة الملاحة ستشهد إضطراب شديد، مشيرا إلى أن سرعة الرياح ستصل نحو 90 كم في الساعة إضافة إلى ارتفاع الأمواج نحو 5 أمتار.

وتابعت منار غانم، أنه متوقع سقوط الأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة، على أغلب أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن الجمعة نهاية حالة التقلبات الجوية وبدء الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة.

هيئة الأرصاد الجوية

وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه متوقع أن يعود الإستقرار في الأحوال الجوية بدءا من يوم الجمعة القادمة.