بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل أرز هندي بالدجاج​

أرز هندي بالدجاج​ من الأطباق الرئيسية المفضلة لدي الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقه الشهي والغير تقليدي عن غيره من الأطباق الأخرى.

قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل أرز هندي بالدجاج في المنزل.

مقادير أرز هندي بالدجاج​



ارز بسمتى مطهى

بصل مفروم

ثوم مفروم

صلصه طماطم

مكعبات صدور دجاج

ملح - فلفل أسود

جراماسالا

فلفل حار مفروم

كوب مرقه دجاج



طريقة تحضير أرز هندي بالدجاج

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-يشوح بصل وثوم في زيت على النار ثم تتبل مكعبات الدجاج بملح وفلفل وجراماسالا وزيت وتضاف للبصل

-ثم يضاف فلفل حار وصلصة طماطم

-ثم تضاف مرقه دجاج وتقلب

-ثم يضاف الأرز البسمتي للدجاج ويقدم