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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهل ولذيذ.. طريقة عمل قوالب البطاطس

طريقة عمل قوالب البطاطس
طريقة عمل قوالب البطاطس

قوالب البطاطس من الأطباق الجانبية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل.

قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج  اتفضلوا عندنا  المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل قوالب البطاطس  بأسهل الخطوات واقل المكونات.


مقادير قوالب البطاطس


بطاطس مسلوقة 

معلقة زبدة 

ملح وفلفل 

كمون 

كزبرة خضراء مفرومة

 لحم مفروم 

بصل مبشور

 فلفل اخضر مكعبات

 ثوم مفروم 

عصير طماطم 

معلقة صلصلة 

جبن موتزاريلا 


طريقة تحضير قوالب البطاطس


-تسلق البطاطس وتهرس

-تضاف الزبدة والبهارات والكزبرة ونقلب جيدا

-تشكل البطاطس على شكل كرات ويصنع بها تجويف من المنتصف

-تعصج اللحم المفرومة بالبصل والفلفل والثوم وعصير الطماطم والصلصة وتترك على النار حتى تتسبك .

-يضاف حشو اللحم إلى البطاطس المجوفة وتغطى بالجبن الموتزاريلا وتحمر على شواية الفرن وتقدم

 

 

قوالب البطاطس طريقة عمل قوالب البطاطس مقادير قوالب البطاطس طريقة تحضير قوالب البطاطس الشيف غادة جميل

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