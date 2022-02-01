أكلات الخليج .. طريقة عمل يخني البطاطس بالدجاج

يأتي يخني البطاطس بالدجاج ضمن أبرز أكلات الخليج المغذية فهي تحتوى على تشكيلة كبيرة من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والأملاح المعدنية والدهون.

نقدم لكم طريقة عمل يخني البطاطس بالدجاج بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة

مقادير يخني البطاطس بالدجاج

بطاطس

طماطم

كرات

كرفس

أعشاب

دبابيس دجاج

ثوم

كزبرة خضراء

ملح – فلفل

مرقة

بصل

سمـنة

طريقة عمل يخني البطاطس بالدجاج

* افتحي الدبابيس ثم افصلي قدمها وحمريها في سمنة على النار حتى تأخذ اللون الأصفر

* افرمي البصل والثوم والكرات والكرفس باستخدام كبة كهربائية و اضيفيها لدبابيس الدجاج واتركيه على النار

* افرمي الطماطم واضيفيها للدجاج مع الكزبرة الخضراء واتركيها قليلا على النار وقطعي البصل والبطاطس والطماطم شرائح

* اقلي البطاطس نصف قليه في زيت غزير ساخن وتبلي شرائح البطاطس بالملح والفلفل الأسود ووضعيها في طاجن مع شرائح الطماطم

* ضعي خليط الدبابيس في الصينية ثم ادخليها فرن ساخن نصف ساعة تقريبا ثم اخرجيها من الفرن قدمي يخني البطاطس بالدجاج ساخنة مع العيش البلدي