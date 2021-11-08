يعد طاجن اليخني بالبطاطس واللحم الضاني من أفضل الأكلات التي يمكن تقدميها بدون تعب أو إرهاق.

المقادير:

_ كيلو لحم ضان مسلوق نصف سلق.

_ نصف كيلو بصل مخرط كبير قليلا.

_ كيلو بصل صغير في حجم صفار البيضة.

_ كيلو بطاطس حجم البيضة.

_ ملح وفلفل وسمن وعصير ليمونة.

_ 5 فصوص ثوم مفروم.

_ عصير 4 واحدة طماطم.

الطريقة:

_ نترك الماء يغلي على النار ثم نضيف ملح وفلفل وورقة لورا وفص حبهان وفص مستكة وقشر الليمونة ثم نضع اللحم المقطع مكعبات ويترك ليسلق.

_نحضر قالب الفرن ونضع السمن والبصل مع التقليب ثم نضيف البصل الصحيح ونقلب حتى يأخذ اللون الذهبى ثم نضيف الثوم مع إضافة الملح والفلفل وعصير الليمون.

_ تضاف اللحم النصف مسلوقة ونستمر فى التقليب حتى تأخذ لونا غامقا.

_ يضاف عصير الطماطم وكوبان من المرقة الساخنة ويترك على النار حتى يغلى لمدة ربع ساعة.

_ تضاف حبات البطاطس المقشرة ومغسولة جيدا إلى القالب وتقلب حتى يختلط مكوناته جيدا.

_ بعد غليانه يوضع فى الفرن وبعد تمام النضج يوضع تحت الشواية لمدة خمس دقائق حتى يحمر الوجه.



طريقة عمل اليخني بالبطاطس

يمكنك تقديم اكلات مختلفة بالبطاطس ونقدم لكي طريقة عمل اليخني بالبطاطس بسهولة ، فلا تجدي في هذه الطريقة اي مكونات غريبة او بعض البهارات الغير متوفرة في مطبخك كما ان هذه الاكلة ستذكرك بأيام الطفولة واكلات الريف .

المقادير

كيلو لحمة مكعبات صغيرة

نصف كيلو باذنجان رومي مكعبات

نصف كيلو كوسة مكعبات

نصف كيلو جزر مكعبات

نصف كيلو بسلة

نصف كيلو بطاطس مكعبات

نص كيلو فاصوليا خضراء

بصلة مكعبات

لتر عصير طماطم

٢ملعقة كبيرة صلصة

كزبرة خضراء مفرومة

مستكة

ملح فلفل أسود بهارات



الطريقة:

نشوح البصلة في السمنة وننزل عليها باللحمة نشوحها ومعها فص مستكة أول ما يتغير لونها ننرل عليها بالبسلة والجزر والفاصوليا ورشة ملح وفلفل خفيفة ونشوحهم مع بعض.

ننزل عليهم بعصير الطماطم والصلصة والملح والفلفل الأسود والبهارات وننركها تغلي غلوتين.

في الطاجن نضع باقي الخضار الباذنجان والكوسة والبطاطس وننزل عليهم باللحمة والصلصة ورشة كزبرة خضراء وندخلها الفرن.