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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كفتة البطاطس

طريقة عمل كفتة البطاطس
طريقة عمل كفتة البطاطس

كفتة البطاطس من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تحضيرها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك و ضيوفك أيضا.

 

فقدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا طريقة عمل  كفتة البطاطس في المنزل.

 

مقادير كفتة البطاطس


ربع كيلو لحم مفروم

 ملح وفلفل 

نصف كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة

 1 بيض

 3 ملعقة كبيرة دقيق 

ملح وفلفل

 بيض وبقسماط

 زيت للقلي 

 

صلصة الجبن

1 ملعقة صغيرة زبدة 

1 ملعقة كبيرة دقيق 

1 كوب حليب 

2 كوب جبن شيدر وموتزاريلا 

ملح و فلفل 

رشة جوزة الطيب 

 


طريقة تحضير كفتة البطاطس


-تخلط اللحمة المفرومة مع الملح والفلفل الأسود وتشكل أقراص وسط

- توضع في الفرن حتى النضج

- تخلط البطاطس مع البيض والدقيق

-يشكل الخليط كرات حول أقراص الكفتة وتوضع بها أعواد خشبية

- توضع في خليط البيض المخفوق مع الملح والفلفل الأسود ثم في البقسماط

- تقلى في الزيت

 

لصلصة الجبنة:

- يشوح الدقيق في الزبدة

-يضاف اللبن ويقلب كل الخليط على النار

- تضاف الجبنة المبشورة والملح والفلفل الأسود

- يمكن إضافة جوزة الطيب

- تقدم الكفتة مع الصوص

 

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