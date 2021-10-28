بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كفتة البطاطس

كفتة البطاطس من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تحضيرها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك و ضيوفك أيضا.

فقدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا طريقة عمل كفتة البطاطس في المنزل.

مقادير كفتة البطاطس



ربع كيلو لحم مفروم

ملح وفلفل

نصف كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة

1 بيض

3 ملعقة كبيرة دقيق

ملح وفلفل

بيض وبقسماط

زيت للقلي

صلصة الجبن

1 ملعقة صغيرة زبدة

1 ملعقة كبيرة دقيق

1 كوب حليب

2 كوب جبن شيدر وموتزاريلا

ملح و فلفل

رشة جوزة الطيب



طريقة تحضير كفتة البطاطس



-تخلط اللحمة المفرومة مع الملح والفلفل الأسود وتشكل أقراص وسط

- توضع في الفرن حتى النضج

- تخلط البطاطس مع البيض والدقيق

-يشكل الخليط كرات حول أقراص الكفتة وتوضع بها أعواد خشبية

- توضع في خليط البيض المخفوق مع الملح والفلفل الأسود ثم في البقسماط

- تقلى في الزيت

لصلصة الجبنة:

- يشوح الدقيق في الزبدة

-يضاف اللبن ويقلب كل الخليط على النار

- تضاف الجبنة المبشورة والملح والفلفل الأسود

- يمكن إضافة جوزة الطيب

- تقدم الكفتة مع الصوص