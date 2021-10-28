بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كفتة البطاطس

كفتة البطاطس من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تحضيرها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك و ضيوفك أيضا.
فقدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا طريقة عمل كفتة البطاطس في المنزل.
مقادير كفتة البطاطس
ربع كيلو لحم مفروم
ملح وفلفل
نصف كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة
1 بيض
3 ملعقة كبيرة دقيق
ملح وفلفل
بيض وبقسماط
زيت للقلي
صلصة الجبن
1 ملعقة صغيرة زبدة
1 ملعقة كبيرة دقيق
1 كوب حليب
2 كوب جبن شيدر وموتزاريلا
ملح و فلفل
رشة جوزة الطيب
طريقة تحضير كفتة البطاطس
-تخلط اللحمة المفرومة مع الملح والفلفل الأسود وتشكل أقراص وسط
- توضع في الفرن حتى النضج
- تخلط البطاطس مع البيض والدقيق
-يشكل الخليط كرات حول أقراص الكفتة وتوضع بها أعواد خشبية
- توضع في خليط البيض المخفوق مع الملح والفلفل الأسود ثم في البقسماط
- تقلى في الزيت
لصلصة الجبنة:
- يشوح الدقيق في الزبدة
-يضاف اللبن ويقلب كل الخليط على النار
- تضاف الجبنة المبشورة والملح والفلفل الأسود
- يمكن إضافة جوزة الطيب
- تقدم الكفتة مع الصوص