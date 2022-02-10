عمر كمال ينشر صورا مع كوكسال بابا.. ويعلق: لما أكون على الله حكايتي وصاحبي يخرجني أسهر مع بنات

نشر المطرب الشعبي عمر كمال صورة له برفقة الكوميديان كوكسال بابا التركي، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.ب

وعلق عمر كمال “ لما اكون علي الله حكايتي و صاحبي يخرجني اسهر مع بنات ”.

روج مطرب المهرجانات حسن شاكوش، لحفله الغنائي بصحبه المطرب عمر كمال في أمريكا، ونشر حسن شاكوش صورة له بصحبه المطرب عمر كمال، وعلق عليها كاتبًا: “انتظرونا في أمريكا إن شاء الله”.

يذكر أن حسن شاكوش، علق على تغيير اسمه للعودة للنقابة، قائلا: "أنا اسمي في النقابة حسن منصور".

وأضاف "شاكوش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "عندما قدمت في النقابة قدمت على حسن منصور.. حسن شاكوش اسم الشهرة فقط بين الناس، إنما الكارنيه حسن منصور".

وأشار: "في النقابة اخواتنا الكبار وأكيد هما شايفين حاجة إحنا مش شايفنيها"، مردفا: "أنا مش هفرض على الناس اسم معين اللي عايز يقولي يا شاكوش يقول".

وأوضح المطرب حسن شاكوش: "أنا وصلت لمرحلة إني مش محتاج اسم.. صورتي لوحدها تتعرف".