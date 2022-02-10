عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

6 اختصاصات للجنة الدائمة بقانون المنشآت السياحية.. تعرف عليهم

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته العامة، بصفة نهائية على مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية المقدم من الحكومة.

وحدد القانون اختصاصات اللجنة الدائمة والتي جاءت وفقا لما نصت عليه المادة 6 من القانون كالتالي: 

1-    تحديد الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت ومن بينها اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والسلامة والصحة المهنية وغيرها.

2-    تحديد الضوابط والإجراءات والشروط الواجب توفرها للموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها.

 3-    تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون في ضوء الحد الأقصى المحدد للرسم وفقاً للمعايير التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها موقع المنشأة ومساحتها وموضوع الترخيص وغيرها.

4-    إعداد دليل استرشادي يتضمن كافة الإجراءات والاشتراطات المطلوب توفرها للترخيص للمنشآت بمزاولة النشاط بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات ذات الصلة.

5-    بحث ودراسة الطلبات والتظلمات المقدمة من ذوي الشأن للحصول على التراخيص التي يحيلها الوزير المختص إلى اللجنة، وفقاً للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، والبت فيها.

6-وضع نظام لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يصدر به قرار من الوزير المختص، متضمناً معايير أداء الخدمة ومواقيتها، وإقرار مقابل الاتعاب التي تحصل عليها مكاتب الاعتماد، وكذا مدى التزامها بقواعد المسئولية المهنية. ويصدر بالبندين (1، 3) المشار إليهما في الفقرة السابقة قرار من الوزير المختص، ويكون هذا القرار نافذاً وملزماً للجهات ذات الصلة بمجرد صدوره.

المنشات السياحية الحماية المدنية السلامة والصحة المهنية الصحة المهنية مشروع قانون

ترشيحاتنا

بعد إعلان السويد انتهاء الجائحة.. العلماء يحذرون من كارثة

كل ما نعرفه عن رنج روفر سبورت 2023 الجيل الجديد.. تفاصيل

صراع عربي على البرونزية.. موعد مباراة الأهلي والهلال في كأس العالم للأندية

محمد صبحي عن حقيقة انتقاله إلى الأهلي: لا توجد أي مفاوضات

حكاية السهرة| مسيحي ألقى خطبة الجمعة ببراعة.. قصة يوسف داود مع الإسلام

الحالة متأخرة.. إصابة الفنان أحمد حلاوة بفيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

مفيدة شيحة: شيرين كلمتني وقالتلي "مرجعتش لحسام حبيب"

كيروش يقرر استبعاد عنصرين من جهازه الفني الفترة المقبلة

عباس شراقي: سد إثيوبيا لم يعلُ من العام الماضي مترًا واحدًا ..فيديو

ضحية زوج قام بنشر صورها: اعتبروني بنتكم واقفوا جنبي.. فيديو

عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب .. تفاصيل

مصر تعيش ظاهرة فلكية جديدة .. القمر يقترن مع نجوم الثريا اليوم

كارتيرون يطلب التعاقد مع ثنائي منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أكواب يومية من القهوة تحمي من الموت المبكر

الفنان العراقي خالد أحمد مصطفى في حالة خطيرة بسبب السرطان.. وزوجته تستغيث لإنقاذه

بعد تعرضه لحادث خطير.. ساعة ذكية تنقذ صاحبها من الموت

أثناء تصوير برنامج.. نجاة ممثل شهير من بين فكي تمساح مفترس|شاهد

فيديو

فيديو جراف.. والد حسام حبيب عن عودة ابنه إلى شيرين عبد الوهاب: ما أعرفش حاجة

فيديو جراف.. ماذا قال كوليبالي لـ محمد عبد المنعم عقب نهائي إفريقيا

فيديو.. ماذا قال النني عن عرض الأهلي وتصريحات رضا عبدالعال

كيف أصبح شكل أطفال طيور الجنة بعد 15 سنة ؟ |فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ