رامي ربيعة يحتفل بعيد ميلاد ياسر إبراهيم عبر إنستجرام

نشر اللاعب رامي ربيعة لاعب النادي الأهلي صورة تجمعه باللاعب ياسر إبراهيم مدافع القلعة الحمراء، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

واحتفل ربيعة بعيد ميلاد ياسر ابراهيم، معلقا" كل سنة وانت طيب يا حبيبي".

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تعيين طاقم تحكيم مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع بين الأهلي المصري والهلال السعودي في كأس العالم للأندية المقامة حاليًا بالإمارات.

ومن المقرر أن يتولى الفرنسي كليمان توربان إدارة المباراة و يعاونه الثنائي نيكولاس دانس وسيريل جرينيور، بينما يتواجد سيزار راموس حكمًا رابعًا للمباراة ، ويتواجد دييجو بونفا حكمًا لتقنية الفيديو «فار».

يذكر أن الفرنسي كليمان توربان كان حكما لمباراة النادي الأهلي السابقة والتي كانت امام نظيره فريق بالميراس البرازيلى، في دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية ، على ملعب "آل نهيان بنادى الوحدة"، والتي انتهت بتفوق الفريق البرازيلي بنتيجة 2-0.