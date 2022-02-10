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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. كوت ديفوار تعلن استضافة أمم أفريقيا للمحليين بدلا من الجزائر

بطولة أمم إفريقيا
بطولة أمم إفريقيا للمحليين

أعلنت حكومة كوت ديفوار، استضافة ساحل العاج بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2023، بدلا من الجزائر.

وذكرت حكومة كوت ديفوار في بيان رسمي، أن ساحل العاج ستستضيف بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2023، والتي من المقرر أن تقام في الفترة من 8 يناير المقبل حتى 31 من الشهر ذاته.

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أوضح بيان الحكومة الإيفوارية، أن فيرون موسينجو أومبا السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعرب عن رضاه عن الأعمال الجارية في كوت ديفوار قبل استضافة أمم إفريقيا 2023.

كما أعرب رئيس الوزراء الإيفوار باتريك أتشي عن شكر الرئيس الحسن واتارا والحكومة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم على ثقة الكاف في دولة كوت ديفوار، مشيرا إلى تصميم رئيس الدولة وشعب كوت ديفوار على استضافة نسخة استثنائية من بطولة أمم إفريقيا

كما تستضيف كوت ديفوار أيضا بطولة أمم إفريقيا 2023، في الفترة من 23 يونيو حتى 23 يوليو من العام القادم.

كان منتخب مصر خسر نهائي أمم إفريقيا 2021 أمام السنغال، الأحد الماضي بركلات الترجيح 4-2، بعد انتهاء الوقت الأصي والإضافي بالتعادل السلبي.

 

الفراعنة أسياد إفريقيا:

 

ويٌعد منتخب مصر الأكثر تتويجا بلقب أمم إفريقيا، برصيد 7 مرات، أعوام 1957، 1959، 1998، 2006، 2008، 2010.

 

كوت ديفوار أمم أفريقيا للمحليين 2023 الجزائر مصر

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