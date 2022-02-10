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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس عصرية.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نسرين طافش
نسرين طافش

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

 

وتألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة عصرية أنيقة، حيث ارتدت جيب قصير للغاية اتسمت بصيحة الكاروهات التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، ونسقت معها بلوفر باللون البيج الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

 

وانتعلت نسرين طافش بوت طويل للغاية يصل إلي أعلى الركبة باللون الهافان، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية مما زاد من جاذبيتها وأناقتها.

 

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة وغير المبالغ فيها.

يذكر أن اعتذرت نسرين طافش، عن عدم تواجدها في الجزء الثاني من مسلسل “المداح”، موضحة أسبابها من خلال حسابها الرسمي على “تويتر”. 

 

وكتبت نسرين: “اعتذرت عن عدم المشاركة في مسلسل المداح الجزء الثاني بعد إعلام الشركة المنتجة بارتباطي رسميا بمسلسل آخر وهو #جوقة عزيزة في سوريا، وذلك لاستحالة التنسيق بين عملين في بلدين مختلفين في نفس الوقت ولا صحة لأي إشاعة كاذبة غير ما سبق، أتمنى لأحبائي أسرة المداح النجاح في الجزء الثاني”.

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