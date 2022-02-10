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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر بموسكو يبحث مسألة احتجاز شحنات البرتقال المصرية بالموانئ الروسية

السفير نزيه نجاري
السفير نزيه نجاري

اجتمع السفير نزيه النجاري، سفير مصر في موسكو، مع نائبة رئيسة الهيئة الفيدرالية للرقابة على حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان ايرينا براجينا، حيث تمت مناقشة أسباب فرض إجراءات احترازية مؤقتة بتعليق نسبة من صادرات البرتقال المصري إلى روسيا.
 

وصرح السفير نزيه النجاري بأنه تم خلال الاجتماع البحث بشكل مفصل في الجوانب الفنية ذات الصلة، حيث تم الاتفاق على الإجراءات المطلوبة لإيجاد حل لهذه المسألة. 

 

وأوضح السفير المصري أنه تم خلال الاجتماع تأكيد الاهتمام المشترك من قبل الجانبين بالعمل على تسوية الأمر بأسرع ما يمكن، خاصةً على ضوء العلاقات المتميزة التي تربط بين البلديّن.
 

قامت السفارة في موسكو بإجراء عدة اتصالات وعقدت عدة اجتماعات بالفيديو كونفرانس مع المسؤولين والمعنيين في القاهرة بصادرات البرتقال لبحث الحلول المطلوبة، ونقل وجهة النظر المصرية للجانب الروسي.

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