منى فاروق تكشف عن دورها في مسلسل "ايام".. فيديو

أعلنت الفنانه منى فاروق، من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عودتها مرة أخرى للشاشة الصغيرة من خلال مسلسل «أيام»، وذلك بعد غياب عدة سنوات.



ونشرت منى فاروق مقطع من احداث المسلسل مع الفنان محمود حجازى وعلقت قائلة "الحمد لله رب العالمين 🙏🏻شوفوني في مسلسل ايام شخصية نوسه يعرض ايام التلات والاربعاء والخميس من كل اسبوع علي منصه شاهد ويعرض علي mbc مصر ❤️"



وتابعت "سعيدة بمشاركتي في مسلسل كبير كده وبشكر المخرج الاستاذ محمد اسامه و شكرا المنتج المحترم القوي (صادق الصباح ) واستاذ (انور صادق الصباح )وشكر خاص جدا جدا استاذ (علي حسن )و استاذ (محمد ابراهيم ) كل الشكر والتقدير 🙏🏻وشكرا لكل فريق العمل من قلبي

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مسلسل "أيام" تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من: حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، مى القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى، وتدور أحداثه في 45 حلقة.

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