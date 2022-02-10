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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة سوهاج تعلق على شكوى طلاب كلية الطب للوزراء عن سوء التدريس

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

علقت صفحة جامعة سوهاج الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حول ما اثير حول الشكوى المقدمة من طلاب الفرقة السادسة بكلية الطب البشري والتي نشرت في كثير من مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان " دعم طلاب الدفعة ٢٧ طب سوهاج " .

والتي جاءت مضمونها التظلم ضد قسم الجراحة العامة فيما يخص فترة الامتحانات وما صاحبها من انخفاض لتقديرات ٤٠٠ طالب مقارنة بالسنة الماضية، بسبب تعنت وصعوبة امتحانات العملى والشفوي، وربطهم ذلك بشكوى أحد الطلاب ضد قسم الجراحة لمجلس الوزراء عن سوء تدريس بنظام الاونلاين على حد وصفهم، وكذلك اتهام لسوء المعاملة والتهديد عقب انتهاء الامتحانات وادعاء دفعهم ٢٤ الف من أجل ٢٠ درجة نشاط على حد وصف ما نشر في التظلم  .

وبناءا عليه فقد قرر الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة إحالة الموضوع للتحقيق في كل ما جاء بالشكوي، مع فتح باب التظلمات من اليوم ولمدة اسبوع مع تشكيل لجنة من ٣ اساتذة من غير الذين شاركوا فى وضع الاسئلة لفحص اوراق الاسئلة والاجابة وكتابة تقرير وافى عنها .

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جدير بالذكر انه أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج عن  انتهاء ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول، من العام الجامعي2021-2022، والتي خاضها ٦٧ ألف طالب وطالبة ب ١٧ كلية ومعهد، وسط آليات وإجراءات احترازية مشددة تضمن سلامة وصحة منتسبي الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين من خطر الاصابة بفيروس كورونا وتحوراته.

وأشار إلى أن الامتحانات أجريت بالكليات الاربع" الصيدلة والطب البشري، والطب البيطري، والتمريض، بالإضافة إلى معهد التمريض" بالمنظومة الرقمية، أما باقي  الكليات فقد أجريت بالمنظومة المميكنة باستخدام نماذج البابل شيت، موجها الشكر لكافة منسوبى الجامعة على تضافر كافة الجهود للوصول بالعملية التعليمية وعملية التقويم لتحقيق المستهدف منها.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور مصطفى عبد الخالق  رئيس جامعة سوهاج، أن إدارة الجامعة نفذت خطة شاملة قبل وأثناء تلك الامتحانات، أقرت  جميع إجراءاتها الاحترازية والوقائية وفقًا للإجراءات الطبية المقررة من وزارة الصحة المصرية، مشيرا إلى أن الامتحانات شهدت انضباطا ولم يحدث ما يعكر صفوها.

 

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