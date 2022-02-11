لحظة انتشال 3 عمال من بئر صرف صحي بالفيوم.. فيديو

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم وفاة ثلاثة عمال تابعين لمقاول الصرف الصحي بشارع بطل السلام بمدينة الفيوم.



وقالت الشركة: "أثناء عمل العمال الثلاثة التابعين لمقاول عملية تنفيذ خط الصرف الصحي بشارع بطل السلام بأحد مطابق الصرف الصحي بشارع بطل السلام بمدينة الفيوم استنشق العمال الغاز عندما قاموا بفتح المطبق أمام محكمة الفيوم مما أدى إلى وفاتهم ".



وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وفرق الغواصين التابعه لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم إلى مكان الحادث وقاموا بانتشال الجثث الثلاثة من داخل مطبق الصرف الصحي .



وتشاطر الشركة أسر المتوفيين الاحزان داعين الله لهم بالرحمه والمغفره وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان.