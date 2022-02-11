عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استئناف حركة الملاحة بمياه البحر المتوسط وميناء الصيد ببحيرة البرلس

مراكب الصيد
مراكب الصيد

شهد ميناء البرلس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، انطلاق رحلات الصيد، واستئناف حركة الملاحة البحرية بمياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس شمال المحافظة، بعد توقفها لمدة يومين، لسوء الأحوال الجوية.

 

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، إشارة من ميناء البرلس، استئناف حركة الصيد بعد توقف لمدة يومين، وانطلقت مراكب الصيد في عرض البحر المتوسط، في رحلات صيد بعد أن تزويدها بالوقود والثلوج.

بينهم طفلان.. إصابة أسرة بتسمم غذائي في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة تقديم الإسعافات لـ 5 مصابين في حريق

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالمحافظة، لمتابعة حالة الطقس، موجها رؤساء المدن والوحدات القروية بالتواجد المستمر، لمتابعة أعمال النظافة، ورفع مياه الأمطار المتبقية من آثار هطول الأمطار أمس بالمناطق الشمالية بالمحافظة.

كفر الشيخ حالة الطقس إدارة الأزمات محافظ كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ البحر المتوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سمارة ترد على أبو جبل: توقعت إجابة أذكى وأرجو إغلاق الموضوع

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في كافة المحافظات .. رابط

الحالة الاجتماعية.. أبو جبل يجاوب على سؤال منى الشاذلي الصعب.. فيديو

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

تركي آل الشيخ: عندي صداع وعظامي مكسرة تتوقعون من المباراة ولا أسوي مسحة

لا يقل عن 8700 جنيه .. تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين بالدولة

وضعت طفلها منذ 12 يوماً.. تفاصيل مصرع طبيبة سقطت من شرفة منزلها بالمنوفية

موضوعات متعلقة

بينهم طفلان.. إصابة أسرة بتسمم غذائي في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة تقديم الإسعافات لـ 5 مصابين في حريق

«مستقبل وطن» كفر الشيخ يكرم الطلبة المتفوقين بمركز الرياض.. صور

محافظ كفر الشيخ يكلف مصطفى مرعي مديراً عاماً للتعليم العام

رئيس جامعة كفر الشيخ يعلن موعد التشغيل التجريبي لمستشفى الأورام.. صور

نور حياة تستقبل 500 مواطن في اليوم الأول بقرية الملاحة بكفر الشيخ

صحة كفر الشيخ تستعد لإطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

إزالة 88 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

تعاون بين الإمارات وإسرائيل لتنشيط السياحة والاقتصاد

بث مباشر.. التليفزيون المصري ينقل خطبة الجمعة والصلاة من المنوفية

جون كيري: من الضروري الحفاظ على 30% من المحيطات

الرئيس السيسي يصل إلى مدينة بريست الفرنسية للمشاركة في قمة "محيط واحد"

إقرار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.. ننشر حصاد جلستي النواب 8 و9 فبراير

زيارتها الأولى.. وزيرة الخارجية الألمانية تصل مصر اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع الأوكراني ينشر صورا لشحنة أسلحة أمريكية جديدة وصلت كييف

رومانسية جينيفر لوبيز وبن أفليك تسيطر على العرض الخاص لفيلم Marry Me

بعد أنباء العودة.. قصة انفصال شيرين من "بحبه يا عمرو" حتى شائعة الرجوع لـ حسام حبيب

بكاء الملحن عمرو مصطفى خلال عزاء والدته| صور

فيديو

تصريحات جريئة..عايدة رياض: محرم فؤاد ضربني وأحمد بدير ماكنش شقي |فيديو

فيديوجراف.. قرارات جديدة ضد المتعدين على الأراضي الزراعية.. تفاصيل

فيديو جراف.. هجوم جديد على محمد رمضان بسبب باي باي ثانوية

حتى تصبح طبيبة.. مسنة تعود للمدرسة بعد بلوغها 99 عاما

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

اﻟﻤﺰﻳﺪ