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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

في علوم وتكنولوجيا الفضاء

القومية للاستشعار من البعد وجامعة نواكشوط العصرية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتكنولوجي

القومي للاستشعار
القومي للاستشعار عن بعد

استعرض د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، بشأن توقيع الهيئة مذكرة تفاهم مع جامعة نواكشوط الموريتانية؛ بهدف التعاون العلمي والتكنولوجي في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.


وأشار التقرير إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن التعاون بين الجهتين في مجالات الاستشعار من البُعد وبحوث الفضاء، وإقامة مشاريع بحثية مشتركة، وبرامج التأهيل والتدريب ذات الاهتمام المشترك، وتقديم دورات متخصصة في الاستشعار من البُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، والمساحة الأرضية والجوية.


كما نصت مذكرة التفاهم أيضًا على التعاون بين الجانبين فى إعداد برامج دراسية للحصول على الدرجات العلمية (دبلوم، ماجستير، دكتوراه) وإعداد الأبحاث العلمية المشتركة، وتنظيم ورش عمل، وندوات، ومؤتمرات علمية مشتركة؛ بهدف تبادل المعلومات والاستشارات التقنية والفنية، وعرض نتائج النشاط البحثي، وتشجيع تبادل الباحثين بين الطرفين.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي البحث العلمي وزير التعليم العالي التعليم العالي

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