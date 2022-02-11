أذاني والبيوت أسرار.. ماذا قالت زوجة أبو جبل بعد تصريح "المشاكل"

انهالت تعليقات الفتيات على السوشيال ميديا، للسؤال حول الحالة الاجتماعية لحارس مرمى المنتخب المصري محمد أبو جبل، بعد ظهوره الأخير في بطولة كأس الأمم الإفريقية، لتتحول تعليقات الإعجاب إلى معاكسات صريحة، وهو ما دفع الإعلامية منى الشاذلي إلى توجيه ذلك السؤال الذي حير معجبات الحارس أبو جبل خلال استضافتها له في برنامج "معكم".

شوية مشاكل

"فيها شوية مشاكل".. بهذه الكلمات البسيطة أجاب محمد أبو جبلْ حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطني، على سؤال الإعلامية منى الشاذلي، حول حالته الاجتماعية، ولم يتطرق لأية تفاصيل أخرى، مرددا لمنى الشاذلي: "هابقى اقولك بعدين".

وحل محمد أبو جبل، ضيفًا مساء أمس الخميس على برنامج معكم منى الشاذلى، وحسمًا لجدل حالته الاجتماعية، قالت منى الشاذلي: "كنت النهاردة في مكتبة الإسكندرية، والله ما في بنت قابلتني غير لما تسألني عن الحالة الاجتماعية بتاعتك.. فإحنا بس بنسأل إيه حالتك الاجتماعية؟، ليرد أبو جبل: "يعني.. هاقولك بعدين.. الحالة الاجتماعية فيها مشاكل حاليا".



صدمة زوجة الحارس

الإجابة القصيرة التي رد بها الحارس على سؤال حالته الاجتماعية، سببت صدمة لزوجته سمارة يحيى ملكة جمال الجزائر، التي عبرت عن حزنها من رد زوجها الذي أفصح عن أسرار علاقتهما الشخصية، خاصة بعدما تردد بشكل كبير في الأيام الأخيرة خبر انفصالهما.

ومن خلال منشور طويل عبر "ستورى" حسابها على موقع "إنستجرام"، قالت سمارة: "منذ فترة وأنا مقفلة على الموضوع وكاظمة غيظي في قلبي، لأنه أولا موضوع شخصي، وثانيا لأنني لست من النوع الذي يستغل المشاكل لأصبح بها تريند، وثالثا احتراما لكلا العائلتين، لكن للأسف الطرف الثاني تفكيره كان غير تفكيري، وتوقعت منه إجابة أذكى بكثير من تلك الإجابة، وطريقة أحسن من تلك الطريقة".

وأضافت سمارة يحيى: "بالرغم من أنه لا توجد قناة أو صحيفة لم تتواصل معي، لكن أنا اخترت السكوت بدلا من الكلام، أيا كان الرد سواء بالنفى أو التأكيد، فالبيوت أسرار، والحمد لله عندى الوعى الكافى والمسؤولية الكافية كي لا أتكلم عن الموضوع، حتى ينتهي بالطريقة التي يرى الله أن فيها الخير لنا، لكن بما أن الموضوع أخذ أكبر من حجمه وأذاني أنا ومن يحبونني، فأود أن أطلب منكم شيئا، فضلا وليس أمرا وأنا أختكم، أن يُغلق الموضوع اليوم، وأن نترك الخلق للخالق".

الناس أذتني

وتابعت سمارة يحيى: "هناك الكثير من الكلام في خاطري تصريحات وإشاعات كاذبة، وناس استغلت الموقف وأذتني، لكن سيأتي التوقيت المناسب للتكلم"، وأضافت: "حطوا في بالكم إني جزائرية حرة، والجزائرية عمرها ما تطيح، الحمد لله".

واستطردت سمارة يحيى: "مفيش فرح يدوم ومفيش حزن بيدوم، وتلك الأيام نداولها بين الناس، لا يوجد شيء دائم، تعلمت ان لا أضمن الدنيا ولا الناس الى تسقفلى لما أكون ناجح، ولما أكون مكسور ومطفى، مفيش حد يوقف معايا، من الطبيعى جدا ان الناس تفرح معاك، ولكن مش الطبيعى ان الناس تصبر معاك على زعلك وخسارتك وانطفائك، معدن الشخص بيبان عند حزنك وسقوطك، تعلمت انى ما أشمت في ابتلاء حد، ولا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، صفو قلوبكم".

واختتمت سمارة يحيى، تعليقها: "إن شاء الله تكون وصلتكم رسالتى، كل كلمة كتبتها من قلبى، شكرا على كل دعواتكم وحبكم، انتم نعمة من عند ربى، أتمنى من كل قلبى انكم تغلقوا الموضوع، والله ضغط كبير عليا ربنا يعلم".

حقيقة انفصال الزوجين

وعقب انتهاء بطولة كاس امم افريقيا، وتصدر زوجة حارس مرمى المنتخب القومي مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، وانتشار شائعات بطلاقهما، خرجت الجزائرية سمارة يحيى، عن صمتها وكشفت حقيقة الأنباء المتداولة في الآونة الأخيرة حول طلاقها.

وأكدت سمارة أنها مصدومة مما تقرأ عبر المواقع ومن كمية الرسائل التي أرسلت لها عبر حساباتها على شبكات التواصل، وأيضا التعليقات على منشوراتها.

وقالت ملكة جمال العرب السابقة لعام 2019، إن ما حدث بيني وبين أبو جبل مجرد خلاف عادي بين أي زوجين، ولم يتم الطلاق من الأساس.

وتساءلت عن السبب في كمية الأخبار الزائفة التي نشرت والاهتمام المبالغ فيه، والتحليلات التي أكدت على طلاقهما، رغم أن ذلك لم يحدث.