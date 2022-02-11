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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

سمارة ترد على أبو جبل: توقعت إجابة أذكى وأرجو إغلاق الموضوع

صدى البلد

علَّقت الجزائرية سمارة يحيى، زوجة محمد أبو جبل  حارس المنتخب المصري، على تصريحاته مع الإعلامية منى الشاذلي حول انفصاله عنها، ونشرت تدوينة عبر خاصية استورى بموقع “إنستجرام”. 

 

وكتبت سمارة يحيى "سلام علیكم من فترة وأنا مقفلة على الموضوع وكاظمة غيضي في قلبي لأن أولًا الموضوع شخصي وثانيًا أنا لست من يستغل المشاكل حتى يطلع بيها trend وثالثًا احترامًا لكلتا العائلتين، لكن للأسف الطرف الثاني تفكيره كان غير تفكيري توقعت منه إجابة أذكى بكثير من تلك الإجابة وطريقة أحسن من تلك الطريقة".

 

وتابعت سمارة يحيى: "بالرغم انو لا توجد قناة أو صحيفة ماتواصلتتش معايا لكن أنا اختارت السكوت بدلا من الكلام أيا كن الرد سواء بالنفى أو التأكيد فالبيوت أسرار والحمد لله عندى الوعى الكافى والمسؤولية الكافية انى مانتكلمش فى الموضوع حتى ينتهى التى الله شايف انه فى خير لينا احنا الاتنين لكن مدامانه الموضوع اخد أكثر حجمه وأذيني أنا وحتى الناس اللي تحبني حابة نطلب شيء منكم فضلًا وليس أمرًا  وانا اختكم الموضوع هذا ينغلق اليوم وسوف نترك الخلق للخالق".

 

 

وحول طلاقها من محمد أبو جبل، أضافت: "كلام كثير في خاطري تصريحات وإشاعات كاذبة وناس استغلت الموقف وأذونني كل هذا راح يجي التوقيت المناسب ونتكلم فيه حطوا في بالكم أني جزائرية حرة والجزائرية عمرها ما طيح الحمد الله، كلام من تجارب ودروس تعلمتها في حياتي".

 

وأضافت: "مفيش فرح يدوم ومفيش حزن يدوم، وتلك الأيام نداولها بين الناس، لا يوجد شيء دائم.. تعلمت أني لا أضمن الدنيا ولا الناس اللي تصفق لي لما تكون ناجح ولما أكون مكسور ومطفى مافيش لى موقفمعايا من الطبيعى جدا انو الناس تفرح معاك ولكن مش طبيعى انو الناس تصبر معاك على زعلك وخسارتك وانطفائك .. معدن الشخص يبان غند حزنك وسقوطك . 

 

ثانيا  وتعلمت أني ما نشمت في ابتلاء حد، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك.. صفوا قلوبكم إن شاء الله تكون وصلتكم رسالتي.. كل كلمة كتبتها من قلبي وشكرًا على كل دعاواتكم وحبكم".

واختتمت: "أتمنى من كل قلبي أن تغلقوا الموضوع.. والله يعلم ربي ضغط كبير عليا يعلم بيه غير ربي وشكرًا".

 

 

انستجرام المنتخب المصري محمد أبو جبل سمارة يحيي مصر

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