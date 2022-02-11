متجوز ولا مطلق و هل وقعت للأهلي ولماذا لم تجدد للزمالك؟ .. أبو جبل يرد على جميع الأسئلة المثارة خلال الأيام الماضية| شاهد

حل محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي، وكشف تفاصيل لأول رمة عن حياته الشخصية، بداية من عدد اشقائه، و رغبته فى لعب كرة قدم، وحتى زواجه، و تجديد عقده فى الزمالك، و علق على مفاوضات الأهلي معه للتعاقد مع.

الحالة الاجتماعية.. أبو جبل يجاوب على سؤال منى الشاذلي الصعب.. فيديو



رد محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، على سؤال شغل الجميع فى الفترة الماضية، وهو ما يتعلق "الحالة الاجتماعية".

وقال أبو جبل ردا على منى الشاذلي: "الحالة الاجتماعية عادي" وردت منى : "والله!!! كل البنات بتسأل عن حالتك الاجتماعية، ليرد مرة آخرى "فيها مشكلات شوية".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنه سعيد بكم الإعجاب من الجمهور، وأنه يرد على بعض القلوب التى تأتى له، وفى البعض الآخر لا يرد.

مكانوش بيلاقوا حد يقف جون فيجيبوني.. طفولة جبل مصر

قال محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، إن لديه 10 أشقاء، ومعظم أشقائه يلعبون كرة قدم، و كان حلم حياته أن يذهب مع أشقائه ويحمل لهم الشنطة أثناء الذهاب للنادي.

وأضاف خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنه كان يقف حارس مرمى، فى الأوقات التى لا يوجد أحد يلعب، وذلك فى أثناء تواجد أشقائه فى الأندية “ مكانوش بيلاقوا حد يقف جون فيجيبوني”.

على رأسي.. أبو جبل يتحدث عن عصام الحضري: ليس مجرد مدرب.. فيديو

قال محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، إن الكابتن عصام الحضري، مدرب حراس المنتخب، ليس مجرد مدرب، لكنه إنسان.

وأضاف خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنه كان يحلم بـ مقابلة عصام الحضري، وبحمد الله أصبح يتدرب معه.

وأشار إلى أن الحضري له مواقف كثيرة معه، رغم أنه أفضل حارس بالقارة منها :" الحضري يطلب منا أن ننادي عليه باسمه، أو السد، وليس يا كابتن".

شاهد صورة محمد أبو جبل فى بطاقة الرقم القومي.. فيديو



أظهر محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، بطاقته الشخصية على الهواء، وذلك بعد أن تم استفزازه من قبل الإعلامية منى الشاذلي:" صورتك وحشة فى البطاقة" وهو ما جعله يرد " جميلة و الله".

وأضاف خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن صورته فى البطاقة مثل الحقيقة.

وقام أبو جبل بوضع صورته أمام الكاميرا، لكى يثبت أن صورته فى البطاقة جميلة كما قال.

شاهد..محمد أبو جبل يقلد الفنان محمد منير



قام محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، بالغناء لـ الفنان محمد منير، وذلك لرفضه الرد على سؤال :" تفضل مين فى حراسة المرامي محمد الشناوي، ولا عصام الحضري".

وأضاف خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن الموضع ليس من الأفضل، ولكن كلا منهم له مكانته.

وقام بتقليد محمد منير على الهواء، وهو ما جعل الجمهور يتفاعل معه.

واقف على الخط مش عايز شناوي يقوم.. أبو جبل يوضح الحقيقة |فيديو



قال محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، إنه لم يتوقع إصابة محمد الشناوى حارس المنتخب و النادي الأهلي، ولكنه كان لديه أمل أن يشارك فى بطولة الأمم الأفريقية.

وأضاف محمد أبو جبل خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنه لم يتمنى إصابة صديقه وشقيقه و حبيبه، محمد الشناوي، ولا أى شخص مؤكدًا أن البعض يفهم التصاريح الصحفية بشكل غير صحيح.

محمد أبو جبل: هيفاء وهبي من الداعمين لـ المنتخب المصري.. فيديو

رفض محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، الإفصاح عن الرقم الذى سيطلبه من الزمالك من أجل التجديد، ووافق على الرد على الفنانة هيفاء وهبي، بشأن القلب وكلمة المجاملة.

وقال أبو جبل ردا على منى الشاذلي "هيفاء من الداعمين لـ المنتخب المصري، وهى شخصية جميلة، وقدم الشكر لها على الهواء".

كل البنات بتسأل عن حالتك الاجتماعية.. أبو جبل: في مشاكل.. فيديو

رد محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، على سؤال شغل الجميع فى الفترة الماضية، وهو " الحالة الاجتماعية".

وقال أبو جبل ردا على منى الشاذلي " الحالة الاجتماعية عادي" وردت منى: " والله كل البنات بتسأل عن حالتك الاجتماعية، ليرد مرة أخرى " فيها مشكلات شوية".

هل حسمت موقفك للتجديد مع الزمالك؟ أبو جبل يعلنها صراحة.. فيديو

قال محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، إنه لم يحسم موقفة من التجديد لـ نادي الزمالك حتى اليوم، موضحًا أنه لم يساوم نادي الزمالك على أى أموال.



وأضاف خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنه أول ما لعب فى الزمالك كانت فى 2013 -2014، حصل على دوري و كاس، وترك النادي فى 2016، وترك أموال كثيرة للزمالك، ولم يطالب الزمالك بتلك الأموال.

