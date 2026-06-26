كاليفورنيا تتجه لفرض ضريبة 5% على ثروات المليارديرات لتمويل الرعاية الصحية

تتجه ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى طرح مقترح لفرض ضريبة على ثروات المليارديرات للتصويت خلال انتخابات نوفمبر المقبل، بعد انتهاء المهلة القانونية لعرقلة المبادرة.



ويقضي المقترح بفرض ضريبة لمرة واحدة بنسبة 5% على الأفراد الذين تتجاوز ثرواتهم 1.1 مليار دولار، بهدف توفير تمويل إضافي لقطاع الرعاية الصحية.



ويمثل وصول المبادرة إلى مرحلة التصويت انتكاسة لحاكم الولاية، غافين نيوسوم، الذي عارض المشروع وسعى إلى التوصل لتسوية مع نقابة العاملين في قطاع الرعاية الصحية التي تقف وراء المبادرة، إلا أن جهوده لم تنجح.



في المقابل، يعمل عدد من أثرياء كاليفورنيا على دعم مشروعات قوانين مضادة قد تؤدي إلى إلغاء الضريبة قبل بدء تحصيلها، فيما يحذر معارضو المبادرة، ومن بينهم نقابات المعلمين والشرطة، من أن إقرارها قد يدفع أصحاب المليارات إلى مغادرة الولاية، بما قد ينعكس سلبًا على اقتصادها وإيرادات ميزانيتها.