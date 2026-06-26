التشكيل الرسمي لمباراة أمريكا ضد تركيا

يختتم منتخبا الولايات المتحدة وتركيا مشوارهما في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، عندما يلتقيان بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة، في مواجهة تختلف فيها دوافع المنتخبين بعد حسم مصير كل منهما في البطولة.



وتقام النسخة الحالية من كأس العالم بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبًا، خلال الفترة الممتدة من 11 يونيو حتى 19 يوليو.



المنتخب الأمريكي يريح عناصره الأساسية

يدخل منتخب الولايات المتحدة اللقاء بأفضلية معنوية بعدما ضمن التأهل إلى الدور المقبل متصدرًا للمجموعة، وهو ما منح الجهاز الفني فرصة لإجراء عدد من التغييرات على التشكيلة الأساسية، بهدف إراحة بعض اللاعبين الأساسيين قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.



كما فضل المدير الفني عدم الدفع بعدد من اللاعبين المهددين بالإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، إلى جانب الإبقاء على بعض العناصر المؤثرة على مقاعد البدلاء، استعدادًا للمواجهات المقبلة.



تركيا تبحث عن نهاية مشرفة

على الجانب الآخر، يخوض المنتخب التركي المباراة دون أي فرصة للتأهل، بعدما تعرض لهزيمتين متتاليتين أنهتا آماله في مواصلة المشوار بالمسابقة. ويسعى الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية في ظهوره الأخير، من أجل توديع البطولة بصورة مشرفة وتقديم أداء يرضي جماهيره.



تشكيل الولايات المتحدة

في حراسة المرمى: مات تيرنر.

وفي خط الدفاع: جو سكالي، أوستون ترستي، مايلز روبنسون، مارك مكينزي.

وفي خط الوسط: سيباستيان بيرهالتر، وستون مكيني.

وفي الوسط الهجومي: تيموثي وياه، جيوفاني رينا، بريندون آرونسون.

وفي خط الهجوم: ريكاردو بيبي.

تشكيل تركيا

في حراسة المرمى: أوجورجان شاكير.

وفي خط الدفاع: زكي تشيليك، أوزان كاباك، عبد الكريم برداكجي، إيرين إلمالي.

وفي خط الوسط: أوركون كوكو، صالح أوزجان.

وفي الوسط الهجومي: أوجوز أيدين، أردا جولر، كينان يلدز.

وفي خط الهجوم: باريش ألبير يلما