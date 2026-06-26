5730 جنيهًا ..آخر سعر لعيار 21 في الصاغة الآن

ثبت سعر أشهر أعيرة الذهب بأول تعاملات له اليوم الجمعة 26-6-2026 علي مستوي محلات الصاغة المختلفة.



آخر تحديث لسعر عيار 21

وسجل آخر تحديث لأشهر أعيرة الذهب وهو منعيار 21 الأكثر انتشارا 5730 جنيها للشراء و 5645 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب ثباتا داخل محلات الصاغة المختلفة من دون تغيير، بعد اغلاق على تراجع طفيف أمس.

الذهب يتراجع

فقد سعر المعدن الأصفر أكثر من 285 جنيها من قيمته علي أساس أسبوعي منذ ختام تعاملات أمس في الصاغة.

سعر الجرام اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب في آخر تحديث له اليوم 5730 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6548 جنيها للشراء و6451 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6002 جنيها للشراء و 5913 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5730 جنيها للشراء و 5645 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 4911 جنيها للشراء و 4838 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 45.84 ألف جنيه للشراء و 45.16 ألف جنيه للبيع.

سعر أونصة الذهب

وبلغ سعر أونصة الذهب 4039 دولار للشراء و 4038 دولار للبيع.

الذهب في السوق المحلية

تشهد سوق الذهب المصرية واحدة من أقوى موجات التصحيح السعري منذ بداية عام 2026، بعدما واصل المعدن الأصفر نزيف الخسائر محليا وعالميا وسط تغيرات اقتصادية متسارعة أعادت رسم خريطة الاستثمار في الأسواق المالية.

بينما يترقب المتعاملون ما إذا كانت الأسعار قد وصلت إلى القاع أم أن موجة الهبوط لم تنته بعد، تبرز مجموعة من العوامل المحلية والدولية التي دفعت الذهب إلى تسجيل أدنى مستوياته منذ يناير الماضي، في مقدمتها قوة الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب استقرار سوق الصرف المحلية وتراجع وتيرة الطلب على المعدن النفيس.

ووفقا لتقرير صادر عن مؤسسة "جولد بيليون"، فقد ارتفعت خسائر المعدن الأصفر إلى نحو 900 جنيه للجرام منذ بداية يونيو الجاري، بنسبة تراجع بلغت 13%، في واحدة من أكبر موجات الهبوط التي يشهدها السوق خلال العام الحالي.

ضغوط بيعية متزايدة على الذهب

وأشار التقرير إلى أن استمرار تداول الذهب دون المستوى النفسي المهم البالغ 6000 جنيه للجرام عزز من الضغوط البيعية، بعدما فشل المعدن في استعادة هذا المستوى خلال الأيام الماضية، الأمر الذي أدى إلى كسر حاجز 5900 جنيه والاستقرار حاليا قرب مستوى 5850 جنيها.

ويرجع هذا التراجع بشكل رئيسي إلى الانخفاض الحاد في أسعار الذهب العالمية، حيث سجلت أونصة الذهب أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، وهو ما انعكس مباشرة على حركة التسعير داخل السوق المحلية، خاصة مع استقرار سوق الصرف واعتماد الأسعار بصورة أكبر على تحركات المعدن عالميا.

كما ساهم استمرار تداول الدولار دون مستوى 50 جنيها بالبنوك في تقليص تأثير سعر الصرف على أسعار الذهب، مقارنة بالفترات التي كانت تشهد تقلبات حادة في سوق العملات.