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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحالف بحري بقيادة السعودية.. ماريان جرجس تكشف أهدافه ودور مصر فيه

ماريان جرجس
ماريان جرجس
البهى عمرو

أكدت الدكتورة ماريان جرجس، الكاتبة والباحثة في الشأن السياسي والعلاقات الدولية، أننا بصدد ميلاد شرق أوسط جديد بملامح جديدة، وأن هذا الأمر يأتي نتيجة التغيرات التي تحدث، مشيرة إلى أن بعض الملامح الجديدة التي يشهدها الشرق الأوسط تأتي بصناعة عربية.

وأضافت الباحثة في الشأن السياسي والعلاقات الدولية، خلال حوارها ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلاميتين روان أبو العينين وسارة مجدي، أن التحالف البحري الدفاعي الذي تم الإعلان عنه يأتي بسبب ما يحدث في مضيق هرمز، وارتفاع تكلفة النقل البحري وتأمين نقل الطاقة.

وأشارت إلى أن التحالف البحري الدفاعي سيكون بقيادة السعودية، ونائب التحالف من باكستان، وأن هدف التحالف هو أن تكون الدول الإقليمية هي من تصنع أمنها، ولا تنتظر الدول الغربية والأمريكية لضمان الأمن.

وكشفت أن التحالف يضم دولًا كثيرة، منها دول عربية ودول من الخارج، وأن ما حدث سينتج عنه تعاون، وأن مصر من ضمن الدول التي تعطي للتحالف شرعية.

وأوضحت أن لكل دولة في هذا التحالف دورًا، وأن هذا التحالف يهدف إلى الدفاع وتأمين السفن، مشيرة إلى أن تأمين البحر يبدأ من تأمين البر.

ماريان جرجس التحالف البحري صدى البلد مضيق هرمز السعودية

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