السعودية: التحالف البحري يعزز أمن الممرات والمضايق وسلاسل الإمداد العالمية

أعرب مجلس الوزراء السعودي يوم الثلاثاء عن ترحيبه ببدء التفعيل المؤسسي والعملياتي للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي أطلقته المملكة بعد إتمام ترتيبات أجهزته وأُطره التنظيمية والتخطيطية.

وأضاف مجلس الوزراء السعودي، أن هذا التحالف يدشّن مرحلة جديدة من العمل المشترك تهدف إلى اكتمال الجاهزية التشغيلية وتنفيذ المهام الموكلة إليه في تعزيز الأمن البحري الجماعي، وحماية حرية الملاحة والممرات والمضايق البحرية، ودعم استمرارية التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وعقد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في جدة.

والخميس الماضي أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن اجتماع التخطيط الثالث للتحالف البحري الدفاعي انعقد في جدة بمشاركة 39 دولة، ووقعت 15 دولة وقعت على البيان المشترك لتأسيس التحالف.

وأوضحت الدفاع السعودية في بيان لها أنه تم الاتفاق على أن يكون نائب قائد التحالف البحري الدفاعي من باكستان.

وأشارت إلى أن الاجتماع خطوة رئيسية نحو تفعيل التحالف ويأتي هذا التطور بالتوازي مع التقدم المتسارع في استكمال عناصر البناء المؤسسي، بما في ذلك تعيين قائد التحالف من السعودية، والتوافق على أن يكون نائب قائد التحالف في دورته الأولى من باكستان، وتحديد المقر المخصص لقيادة التحالف واعتماد شعاره ، إلى جانب استكمال الأطر التنظيمية والتخطيطية والأدلة المرجعية اللازمة لبدء أعماله.