لمواجهة الكثافة الطلابية.. افتتاح مدرسة محمد فريد بالبدرشين بعد تطويرها

افتتح سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مدرسة «محمد فريد الابتدائية المشتركة» التابعة لإدارة البدرشين التعليمية، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير الشامل التي شهدتها المدرسة، لخدمة أكثر من 1720 طالبًا وطالبة، وذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة.

وجاءت أعمال التطوير تجسيدًا لنموذج عملي حقيقي للشراكة والمشاركة المجتمعية بين المنظومة التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني؛ في تنفيذ خطة تطوير وتجديد شملت تحديث الدهانات، وأعمال السباكة والنجارة، وتجديد الأثاث المدرسي، إلى جانب إعادة تأهيل الفناء والملعب المدرسي لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.

وأعرب سعيد عطية عن بالغ شكره وتقديره للمهندس سامي السيد على جهوده الوطنية ودعمه المخلص لقطاع التعليم، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس دور المشاركة المجتمعية الفعالة في النهوض بالعملية التعليمية، ومشددًا على أن الارتقاء ببيئة التعليم يُعد استثمارًا مباشرًا في مستقبل الوطن.

كما وجه وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة الشكر لفريق العمل بإدارة البدرشين التعليمية، قيادةً والعاملين، على جهودهم والمتابعة المستمرة التي أسهمت في إنجاز هذا العمل بالصورة اللائقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة التربية والتعليم ومحافظة الجيزة على رفع كفاءة المدارس وتوفير بيئة تربوية متكاملة تضمن تحسين جودة التعليم وبناء جيلي واعد يشارك في مسيرة البناء والتنمية.